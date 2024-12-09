Прогноз погоди в Україні на завтра 10 грудня від Наталки Діденко

Мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 10 грудня, очікується вологою. Прогнозується мокрий сніг та дощ, а також рвучкий вітер.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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За словами Діденко, наразі над Італією розкручується активний циклон, який визначатиме погоду найближчих днів і в Україні.

Циклон, який визначатиме погоду в Україні. Фото: facebook.com/tala.didenko

В Україну завтра прийде волога повітряна маса з мокрим снігом та дощем. Вітер очікується східного та південно-східного напрямків, часом рвучкий.

Температура повітря протягом дня буде 0...+3 °С. У центральній частині країни та в Донецькій області +2...+5 °С, на півдні +6...+9 °С, а в Криму до +15 °С.

Погода в Києві 10 грудня

У столиці завтра передбачається некомфортна погода. Діденко розповіла, що очікується мокрий сніг, дощ та поривчастий вітер.

Вночі та вдень температура повітря буде близько 0 °С.

​Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, 2024 рік стане найгарячішим за всю історію кліматичних вимірювань з 1940 року.

Також магнітних бур 9 грудня на Землі не очікується. Геомагнітне поле буде тихого рівня.