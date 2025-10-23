Прогноз погоды в Украине завтра, 24 октября — где будут сильные ливни

Сильный дождь на улице. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 24 октября, погода ухудшится по всей Украине. Почти во всех регионах ожидаются дожди и сильные ливни, а также ветер с порывами 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода на 24 октября

Синоптики предупредили, что завтра в Украине произойдет изменение погода. Атмосферный фронт обусловит ночью дожди на крайнем западе, а днем на Правобережье, Закарпатье, Прикарпатье, Житомирской, Винницкой и Одесской областях. Кроме того, завтра днем будут сильные грозы в большинстве южных областей. На остальной территории преимущественно без осадков.

Карта температур в Украине на завтра. Фото: Укргидрометцентр

В то же время в пятницу ожидается юго-восточный ветер, который будет двигаться со скоростью 7-12 м/с. Однако на Правобережье в течение дня порывы вырастут до 15-20 м/с, а на высокогорье Карта до 25 м/с.

Однако в Укргидрометцентре порадовали, что завтра в Украине ощутимо потеплеет, хотя сильный и порывистый ветер будет вносить ощущение дискомфорта. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +6...+11 °C, только в восточных и Сумской областях будет холоднее, +1...+6 °C. В то же время в дневные часы столбики термометров будут показывать +11...+16 °C, в южной части будет до +19 °C, а вот на высокогорье Карпат дождь, температура ночью и днем +4...+9 °C.

Объявление опасности на 24 октября

Из-за сильных порывов ветра, которые ожидаются завтра почти по всей стране, синоптики объявили I уровень опасности.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях 24 октября. Фото: Укргидрометцентр

В Укргидрометцентре предупредили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, коммунальных и строительных предприятий и движения транспорта.

Напомним, ранее Наталка Диденко рассказала, что в Украину приближается атмосферный фронт с северо-запада. Из-за этого 24 октября будут дожди.

В то же время народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал погоду на ноябрь. Последний месяц осени обещает чаще солнечные дни и более приятную температуру.