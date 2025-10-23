Відео
Україна
Погода зіпсується — синоптики попередили, де завтра чекати дощів

Погода зіпсується — синоптики попередили, де завтра чекати дощів

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 18:53
Оновлено: 19:01
Прогноз погоди в Україні завтра, 24 жовтня — де будуть сильні зливи
Сильний дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 24 жовтня, погода погіршиться по всій Україні. Майже у всіх регіонах очікуються дощі та сильні зливи, а також вітер з поривами 15-20 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Погода на 24 жовтня 

Синоптики попередили, що завтра в Україні відбудеться зміна погоди. Атмосферний фронт зумовить вночі дощі на крайньому заході, а вдень на Правобережжі, Закарпатті, Прикарпатті, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях. Крім того, завтра вдень будуть сильні грози у більшості південних областей. На решті території переважно без опадів.

Погода в Україні на 24 жовтня
Карта температур в Україні на завтра. Фото: Укргідрометцентр

Водночас у п'ятницю очікується південно-східний вітер, який рухатиметься зі швидкістю 7-12 м/с. Однак на Правобережжі упродовж дня пориви зростуть до 15-20 м/с, а на високогір'ї Карта до 25 м/с. 

Однак в Укргідрометцентрі потішили, що завтра в Україні відчутно потеплішає, хоча сильний та рвучкий вітер вноситиме відчуття дискомфорту. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +6...+11 °C, лише у східних та Сумській областях буде холодніше, +1...+6 °C. Водночас в денні години стовпчики термометрів показуватимуть +11...+16 °C, у південній частині буде до +19 °C, а от на високогір'ї Карпат дощ, температура вночі та вдень +4...+9 °C.

Оголошення небезпеки на 24 жовтня

Через сильні пориви вітру, які очікуються завтра майже по всій країні, синоптики оголосили I рівень небезпечності. 

Прогноз погоди в Україні на 24 жовтня
Попередження про небезпечні метеорологічні явища 24 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

В Укргідрометцентрі попередили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних та будівельних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, раніше Наталка Діденко розповіла, що до України наближається атмосферний фронт із північного заходу. Через це 24 жовтня будуть дощі. 

Водночас народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував погоду на листопад. Останній місяць осені обіцяє частіше сонячні дні та приємнішу температуру.

погода Укргідрометцентр осінь дощ погода в Україні вітер
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
