Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Погода испортится — Диденко сказала, где завтра будут дожди

Погода испортится — Диденко сказала, где завтра будут дожди

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 19:18
обновлено: 19:18
Погода в Украине на 15 ноября — где будут дожди
Дождь на улице. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 15 ноября, в Украину придет атмосферный фронт, который обусловит дожди в ряде регионов. В то же время температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +8...+12 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине на 15 ноября

Наталья Диденко рассказали, что завтра из-за атмосферного фронта дожди ожидаются на Волыни, Ровенщине, Житомирщине, Киевщине, Черниговщине и Сумщине. На остальной территории Украины завтра без существенных осадков.

Погода в Україні на 15 листопада
Атмосферный фронт в Украине 15 ноября. Фото: Наталка Диденко

В то же время температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +8...+12 °C, на юге и юго-западе столбики термометров будут колебаться до +14 °C. А на Волыни, Ровенщине, в северных районах Житомирской, Киевской и Черниговской областей начнется похолодание и днем будет только +5...+8 °C.

Погода в Киеве 15 ноября

По прогнозу синоптика, в Киеве завтра днем ожидается +10 °C и небольшой дождь. Кроме того, в первой половине дня будет порывистый ветер юго-западного направления.

Также украинцев предупредили, что уже в воскресенье в большинстве областей Украины, кроме юга, придет похолодание и температура воздуха опустится до +3...+8 °C. Однако уже в понедельник, 17 ноября, снова будет теплее.

Прогноз погоди на 15 листопада
Скриншот сообщения Наталки Диденко

Напомним, завтра опасное погодное явление охватит Львов. Синоптики предупреждают о резкой смене направления ветра и порывах до 20 м/с.

Также Наталья Диденко раскрыла, когда ждать снега. Похолодание прогнозируется уже через несколько дней.

погода дождь осадки погода в Украине температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации