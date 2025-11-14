Погода в Украине на 15 ноября — где будут дожди

Дождь на улице. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 15 ноября, в Украину придет атмосферный фронт, который обусловит дожди в ряде регионов. В то же время температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +8...+12 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине на 15 ноября

Наталья Диденко рассказали, что завтра из-за атмосферного фронта дожди ожидаются на Волыни, Ровенщине, Житомирщине, Киевщине, Черниговщине и Сумщине. На остальной территории Украины завтра без существенных осадков.

Атмосферный фронт в Украине 15 ноября. Фото: Наталка Диденко

В то же время температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +8...+12 °C, на юге и юго-западе столбики термометров будут колебаться до +14 °C. А на Волыни, Ровенщине, в северных районах Житомирской, Киевской и Черниговской областей начнется похолодание и днем будет только +5...+8 °C.

Погода в Киеве 15 ноября

По прогнозу синоптика, в Киеве завтра днем ожидается +10 °C и небольшой дождь. Кроме того, в первой половине дня будет порывистый ветер юго-западного направления.

Также украинцев предупредили, что уже в воскресенье в большинстве областей Украины, кроме юга, придет похолодание и температура воздуха опустится до +3...+8 °C. Однако уже в понедельник, 17 ноября, снова будет теплее.

Скриншот сообщения Наталки Диденко

Напомним, завтра опасное погодное явление охватит Львов. Синоптики предупреждают о резкой смене направления ветра и порывах до 20 м/с.

Также Наталья Диденко раскрыла, когда ждать снега. Похолодание прогнозируется уже через несколько дней.