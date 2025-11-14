Погода в Україні на 15 листопада — де будуть дощі

Дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 15 листопада, в Україну прийде атмосферний фронт, який зумовить дощі у низці регіонів. Водночас температура повітря протягом дня очікується в межах +8...+12 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні на 15 листопада

Наталка Діденко розповіли, що завтра через атмосферний фронт дощі очікуються на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині та Сумщині. На решті території України завтра без істотних опадів.

Атмосферний фронт в Україні 15 листопада. Фото: Наталка Діденко

Водночас температура повітря протягом дня очікується в межах +8...+12 °C, на півдні та південному заході стовпчики термометрів коливатимуться до +14 °C. А на Волині, Рівненщині, у північних районах Житомирщини, Київщини та Чернігівщини почнеться похолодання і вдень буде лише +5...+8 °C.

Погода у Києві 15 листопада

За прогнозом синоптика, у Києві завтра вдень очікується +10 °C та невеликий дощ. Крім того, у першій половині дня буде рвучкий вітер південно-західного напрямку.

Також українців попередили, що вже у неділю у більшості областей України, окрім півдня, прийде похолодання і температура повітря опуститься до +3...+8 °C. Проте вже в понеділок, 17 листопада, знову буде тепліше.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, завтра небезпечне погодне явище охопить Львів. Синоптики попереджають про різку зміну напрямку вітру та пориви до 20 м/с.

Також Наталка Діденко розкрила, коли чекати на сніг. Похолодання прогнозується вже за кілька днів.