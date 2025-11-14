Львівська осінь дивує — прогноз погоди на суботу

Люди гуляють по центру Львова. Фото ілюстративне: УНІАН / Микола Тис

У Львові та області 15 листопада очікується тепла, але вітряна погода з можливим туманом уночі та вранці. Синоптики попереджають про різку зміну напрямку вітру та пориви до 20 метрів за секунду.

Про це повідомили синоптики Львівського регіонального гідрометцентру у п'ятницю, 14 листопада.

Погода у Львові та області

За даними гідрометцентру, найближчої доби на Львівщині очікується хмарна з проясненнями погода без істотних опадів. Уночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вітер південно-західного напрямку поступово змінюватиметься на північно-східний, його швидкість становитиме 7–12 м/с, а подекуди пориви сягатимуть 15–20 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме +1...+6 °C, удень підвищиться до +10...+15 °C.

У Львові вночі очікується +3...+5 °C, а вдень — +12...+14 °C", — повідомили у Львівському регіональному гідрометцентрі.

Нагадаємо, що синоптикиня Наталка Діденко попередила про різке похолодання в Україні, яке принесе зниження температури та можливий сніг у кількох регіонах.

Раніше ми також інформували, що 9 листопада в Києві випав перший сніг, який тонким білим шаром покрив авто й газони, ознаменувавши прихід зимової погоди.