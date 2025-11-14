Львовская осень удивляет —прогноз погоды на субботу

Люди гуляют по центру Львова. Фото иллюстративное: УНИАН / Николай Тыс

Во Львове и области 15 ноября ожидается теплая, но ветреная погода с возможным туманом ночью и утром. Синоптики предупреждают о резкой смене направления ветра и порывах до 20 м/с.

Об этом сообщили синоптики Львовского регионального гидрометцентра в пятницу, 14 ноября.

Реклама

Читайте также:

Погода во Львове и области

По данным гидрометцентра, в ближайшие сутки на Львовщине ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер юго-западного направления постепенно будет меняться на северо-восточный, его скорость составит 7-12 м/с, а местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +1...+6 °C, днем повысится до +10...+15 °C.

Сообщение Львовского РЦГМ в Telegram. Фото: скриншот

"Во Львове ночью ожидается +3...+5 °C, а днем - +12...+14 °C", — сообщили во Львовском региональном гидрометцентре. Синоптики также напоминают о необходимости следить за оперативными обновлениями прогноза, ведь погодные условия могут меняться.

Напомним, что синоптик Наталья Диденко предупредила о резком похолодании в Украине, которое принесет снижение температуры и возможный снег в нескольких регионах.

Ранее мы также информировали, что 9 ноября в Киеве выпал первый снег, который тонким белым слоем покрыл авто и газоны, ознаменовав приход зимней погоды.