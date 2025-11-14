Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Опасное погодное явление охватит Львов — чего ждать завтра

Опасное погодное явление охватит Львов — чего ждать завтра

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 15:26
обновлено: 16:45
Львовская осень удивляет —прогноз погоды на субботу
Люди гуляют по центру Львова. Фото иллюстративное: УНИАН / Николай Тыс

Во Львове и области 15 ноября ожидается теплая, но ветреная погода с возможным туманом ночью и утром. Синоптики предупреждают о резкой смене направления ветра и порывах до 20 м/с.

Об этом сообщили синоптики Львовского регионального гидрометцентра в пятницу, 14 ноября.

Реклама
Читайте также:

Погода во Львове и области

По данным гидрометцентра, в ближайшие сутки на Львовщине ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер юго-западного направления постепенно будет меняться на северо-восточный, его скорость составит 7-12 м/с, а местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +1...+6 °C, днем повысится до +10...+15 °C.

Небезпечне погодне явище охопить Львів — чого чекати завтра - фото 1
Сообщение Львовского РЦГМ в Telegram. Фото: скриншот

"Во Львове ночью ожидается +3...+5 °C, а днем - +12...+14 °C", — сообщили во Львовском региональном гидрометцентре. Синоптики также напоминают о необходимости следить за оперативными обновлениями прогноза, ведь погодные условия могут меняться.

Напомним, что синоптик Наталья Диденко предупредила о резком похолодании в Украине, которое принесет снижение температуры и возможный снег в нескольких регионах.

Ранее мы также информировали, что 9 ноября в Киеве выпал первый снег, который тонким белым слоем покрыл авто и газоны, ознаменовав приход зимней погоды.

погода Львов Львовская область прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации