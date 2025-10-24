Прогноз погоды в Украине на выходные 25 и 26 октября от Наталки Диденко

Дождь осенью. Фото: Новини.LIVE

На выходных в Украине ожидается ухудшение погоды — будут дожди, сильный ветер и резкие перепады температур. Впрочем, кое-где придет осеннее потепление.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 25 октября

По ее прогнозу, в субботу, 25 октября, будет дождливо в большинстве областей. Ночью осадки пройдут по всей территории, а днем сохранятся преимущественно на севере и востоке. На западе и севере воздух остынет до +8...+12 °C, тогда как в центральных, восточных и южных регионах будет теплее — от +12 °C до +18 °C.

Температурная карта Украины 25 октября. Фото: Метеопост

Погода в Украине 26 октября

В воскресенье, 26 октября, существенных осадков не прогнозируется, однако на западе снова возможны дожди. Там температура останется низкой — всего +9...+12 °C. На остальной территории воздух прогреется до +12...+17 °C, а на юге потеплеет до +19 °C.

Температурная карта Украины 26 октября. Фото: Метеопост

Впрочем, Наталья Диденко предупредила, что в эти выходные западный ветер будет сильным и порывистым.

Прогноз погоды в Киеве на выходные 25-26 октября

В Киеве в субботу прогнозируется дождь, который прекратится ближе к вечеру воскресенья. В столице также ожидается сильный ветер. Температура воздуха днем в субботу составит около +8...+9 °C, а в воскресенье повысится до +12...+13 °C.

