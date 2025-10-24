Відео
Погода зіпсує плани на один із вихідних — Діденко склала прогноз

Погода зіпсує плани на один із вихідних — Діденко склала прогноз

Дата публікації: 24 жовтня 2025 14:55
Оновлено: 15:17
Прогноз погоди в Україні на вихідні 25 та 26 жовтня від Наталки Діденко
Дощ восени. Фото: Новини.LIVE

Вихідними в Україні очікується погіршення погоди — будуть дощі, сильний вітер і різкі перепади температур. Втім, подекуди прийде осіннє потепління. 

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні 25 жовтня

За її прогнозом, у суботу, 25 жовтня, дощитиме в більшості областей. Уночі опади пройдуть по всій території, а вдень збережуться переважно на півночі та сході. На заході та півночі повітря охолоне до +8...+12 °C, тоді як у центральних, східних і південних регіонах буде тепліше — від +12 °C до +18 °C.

null
Температурна карта України 25 жовтня. Фото: Метеопост

Погода в Україні 26 жовтня

У неділю, 26 жовтня, істотних опадів не прогнозується, однак на заході знову можливі дощі. Там температура залишиться низькою — лише +9...+12 °C. На решті території повітря прогріється до +12...+17 °C, а на півдні потеплішає аж до +19 °C.

null
Температурна карта України 26 жовтня. Фото: Метеопост

Втім, Наталка Діденко попередила, що цих вихідних західний вітер буде сильним та рвучким.

Прогноз погоди у Києві на вихідні 25-26 жовтня

У Києві в суботу прогнозується дощ, який припиниться ближче до вечора неділі. У столиці також очікується сильний вітер. Температура повітря вдень у суботу становитиме близько +8...+9 °C, а в неділю підвищиться до +12...+13 °C.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли про те, якою буде погода в листопаді та чи чекати снігу. 

Також читайте, які дні наприкінці жовтня будуть небезпечними через магнітні бурі. 

погода вихідні Наталка Діденко дощ прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
