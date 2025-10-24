Прогноз погоди в Україні на вихідні 25 та 26 жовтня від Наталки Діденко

Дощ восени. Фото: Новини.LIVE

Вихідними в Україні очікується погіршення погоди — будуть дощі, сильний вітер і різкі перепади температур. Втім, подекуди прийде осіннє потепління.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 25 жовтня

За її прогнозом, у суботу, 25 жовтня, дощитиме в більшості областей. Уночі опади пройдуть по всій території, а вдень збережуться переважно на півночі та сході. На заході та півночі повітря охолоне до +8...+12 °C, тоді як у центральних, східних і південних регіонах буде тепліше — від +12 °C до +18 °C.

Температурна карта України 25 жовтня. Фото: Метеопост

Погода в Україні 26 жовтня

У неділю, 26 жовтня, істотних опадів не прогнозується, однак на заході знову можливі дощі. Там температура залишиться низькою — лише +9...+12 °C. На решті території повітря прогріється до +12...+17 °C, а на півдні потеплішає аж до +19 °C.

Температурна карта України 26 жовтня. Фото: Метеопост

Втім, Наталка Діденко попередила, що цих вихідних західний вітер буде сильним та рвучким.

Прогноз погоди у Києві на вихідні 25-26 жовтня

У Києві в суботу прогнозується дощ, який припиниться ближче до вечора неділі. У столиці також очікується сильний вітер. Температура повітря вдень у суботу становитиме близько +8...+9 °C, а в неділю підвищиться до +12...+13 °C.

