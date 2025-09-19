Погода 19 сентября - прогноз от Укргидрометцентра на завтра

Семья на прогулке. Фото: Freepik

В пятницу, 19 сентября, в Украине будет царить преимущественно теплая и солнечная погода. Однако местами стоит ожидать небольших дождей.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды на 19 сентября

Завтра в Украине ожидается преимущественно солнечная и сухая погода. Осадки маловероятны, лишь ночью на юго-востоке и днем местами в западных областях возможен небольшой дождь.

Ветер будет северо-западного направления, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +6...+11 °С, на юге и крайнем западе страны — +9...+14 °С. В дневное время столбики термометров поднимутся до +18...+23 °С, а в Закарпатье, Одесской и Николаевской областях - до +25 °С. В Карпатах будет прохладнее — ночью +3...+8 °С, днем +9...+14 °С.

Карта погоды 19 сентября. Фото: Укргидрометцентр

