Погода здивує українців — прогноз від Укргідрометцентру

Погода здивує українців — прогноз від Укргідрометцентру

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 00:01
Погода 19 вересня — прогноз від Укргідрометцентру на завтра
Родина на прогулянці. Фото: Freepik

У п'ятницю, 19 вересня, в Україні пануватиме переважно тепла і сонячна погода. Однак подекуди варто очікувати невеликих дощів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Прогноз погоди на 19 вересня

Завтра в Україні очікується переважно сонячна та суха погода. Опади малоймовірні, лише вночі на південному сході та вдень місцями у західних областях можливий невеликий дощ.

Вітер буде північно-західного напрямку, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °С, на півдні та крайньому заході країни — +9…+14 °С. У денний час стовпчики термометрів піднімуться до +18…+23 °С, а в Закарпатті, на Одещині та Миколаївщині — до +25 °С. У Карпатах буде прохолодніше — вночі +3…+8 °С, вдень +9…+14 °С.

Прогноз погоди 19 вересня
Карта погоди 19 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, Наталія Птуха назвала дату, до якої в Україні буде панувати тепла погода

А також Наталка Діденко здивувала прогнозом погоди на 19 вересня.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
