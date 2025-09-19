Погода 19 вересня — прогноз від Укргідрометцентру на завтра

Родина на прогулянці. Фото: Freepik

У п'ятницю, 19 вересня, в Україні пануватиме переважно тепла і сонячна погода. Однак подекуди варто очікувати невеликих дощів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Прогноз погоди на 19 вересня

Завтра в Україні очікується переважно сонячна та суха погода. Опади малоймовірні, лише вночі на південному сході та вдень місцями у західних областях можливий невеликий дощ.

Вітер буде північно-західного напрямку, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °С, на півдні та крайньому заході країни — +9…+14 °С. У денний час стовпчики термометрів піднімуться до +18…+23 °С, а в Закарпатті, на Одещині та Миколаївщині — до +25 °С. У Карпатах буде прохолодніше — вночі +3…+8 °С, вдень +9…+14 °С.

Карта погоди 19 вересня. Фото: Укргідрометцентр

