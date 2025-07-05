Погода сегодня 5 июля в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Женщина идет по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на субботу, 5 июля, дали синоптики. Будет переменная облачность. Возможны град, дожди и шквалы.

Об этом в пятницу, 4 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 5 июля

Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

Ночью в северных и центральных областях, а днем на востоке и юго-востоке пройдут кратковременные дожди с грозами, местами ожидаются град и шквалы 15–20 м/с (I, желтый, уровень опасности).

Карта "Опасные метеорологические явления" от Укргидрометцентра

На остальной территории без осадков. Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Ночью столбики термометров снизятся до отметок +13...+18 °С, в западных областях — до +9...+14 °С. Днем воздух прогреется до +23...+28 °С. Теплее всего в течение суток будет на юге: ночью +16...+21 °С, днем +28...+33 °С.

В Киеве и Киевской области переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, местами шквал 15–20 м/с, а днем без осадков. Скорость северо-западного ветра — 7–12 м/с. Ночная температура на Киевщине будет держаться в пределах +13...+18 °С, а в столице — +16...+18 °С. Днем в Киеве ожидается +24...+26 °С, а в области — +23...+28 °С.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

В западных, большинстве центральных, южных областях, на Житомирщине и в Крыму будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 5 июля в Украине будет преобладать сухая погода. На юге и юго-востоке ожидается +30...+34 °С, на остальной территории — +24...+28 °С.

Ранее Наталка Диденко предупредила, что в ближайшую субботу в Украине усилится жара. Кое-где воздух прогреется до +34 °С.

Также мы сообщали, что в некоторых областях Украины 5 июля будут дожди и шквалы до 20 м/с. Возможен даже град.