Прогноз погоди на 5 липня - якою буде погода завтра

Град і сильна спека — якою буде погода завтра
У суботу, 5 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. Протягом ночі короткочасні дощі з грозами пройдуть у північних і центральних областях.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Прогноз погоди на 5 липня
Вдень опади змістяться на схід і південний схід країни. Подекуди можливі град і шквали зі швидкістю вітру до 15–20 м/с.
На решті території — без істотних опадів. Вітер переважно північно-західного напрямку, 7–12 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься у проміжку +13...+18 °С, у західних областях — прохолодніше: +9…+14 °С.
Вдень повітря прогріється до +23…+28 °С, а на півдні країни — до спекотних +28…+33 °С. Нічні температури на півдні також будуть вищими — +16...+21 °С.
Нагадаємо, що завтра, 5 липня, в Одесі буде мінлива хмарність, однак жодних опадів не прогнозують. Також мешканців регіону попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки через високу сухість повітря.
Нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека.
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