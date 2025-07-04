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Град и сильная жара — какой будет погода завтра

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 18:08
Прогноз погоды на 5 июля - какой будет погода завтра
Женщина идет под дождем и градом. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 5 июля, в Украине ожидается переменная облачность. В течение ночи кратковременные дожди с грозами пройдут в северных и центральных областях.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Прогноз погоды на 5 июля

Днем осадки сместятся на восток и юго-восток страны. Местами возможны град и шквалы со скоростью ветра до 15-20 м/с.

На остальной территории — без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западного направления, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в промежутке +13...+18 °С, в западных областях — прохладнее: +9...+14 °С.

Днем воздух прогреется до +23...+28 °С, а на юге страны — до жарких +28...+33 °С. Ночные температуры на юге также будут выше — +16...+21 °С.

Град и сильная жара — какой будет погода завтра - фото 2
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, что завтра, 5 июля, в Одессе будет переменная облачность, однако никаких осадков не прогнозируют. Также жителей региона предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности из-за высокой сухости воздуха.

Недавно мы писали о том, что в Украине начинается настоящая жара.

погода синоптик град
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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