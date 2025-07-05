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Головна Метео Погода в Україні сьогодні — яка небезпека очікується

Погода в Україні сьогодні — яка небезпека очікується

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 06:25
Погода сьогодні 5 липня в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Жінка йде вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на суботу, 5 липня, надали синоптики. Буде мінлива хмарність. Можливі град, дощі та шквали.

Про це в п'ятницю, 4 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 5 липня

Погода в Україні 5 липня 2025 року
Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

Уночі в північних і центральних областях, а вдень на сході та південному сході пройдуть короткочасні дощі із грозами, подекуди очікуються град і шквали 15–20 м/с (I, жовтий, рівень небезпечності).

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 5 липня 2025 року
Карта "Небезпечні метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

На решті території без опадів. Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.

Уночі стовпчики термометрів знизяться до позначок +13...+18 °С, у західних областях — до +9...+14 °С. Удень повітря прогріється до +23...+28 °С. Найтепліше впродовж доби буде на півдні: уночі +16...+21 °С, удень +28...+33 °С.

У Києві та на Київщині мінлива хмарність. Уночі короткочасний дощ, гроза, місцями шквал 15–20 м/с, а вдень без опадів. Швидкість північно-західного вітру — 7–12 м/с. Нічна температура на Київщині триматиметься в межах +13...+18 °С, а у столиці — +16...+18 °С. Удень у Києві очікується +24...+26 °С, а в області — +23...+28 °С.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

Пожежна небезпека в Україні 5 липня 2025 року
Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

У західних, більшості центральних, південних областях, на Житомирщині та у Криму буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 5 липня в Україні переважатиме суха погода. На півдні та південному сході очікується +30...+34 °С, на решті території — +24...+28 °С.

Раніше Наталка Діденко попередила, що найближчої суботу в Україні посилиться спека. Подекуди повітря прогріється до +34 °С.

Також ми повідомляли, що в деяких областях України 5 липня будуть дощі та шквали до 20 м/с. Можливий навіть град.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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