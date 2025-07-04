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Головна Метео Спека посилюється — Діденко дала невтішний прогноз на завтра

Спека посилюється — Діденко дала невтішний прогноз на завтра

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 13:45
Погода в Україні 5 липня — точний прогноз від синоптика Наталки Діденко
Жінки йдуть містом під час спеки. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 5 липня, буде сухою та спекотною. Подекуди очікується до +34 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Погода в Україні 5 липня

За прогнозами Діденко, у суботу в Україні переважатиме суха та спекотна погода.

На півдні та південному сході України спека триматиметься на рівні +30…+34 °C.

У решті областей очікується комфортніша температура – в межах +24…+28 °C.

Синоптик додала, що сьогодні вечері 4 липня атмосферний фронт принесе дощі у столицю, що допоможе покращити якість повітря, забрудненого задимленням від масштабних пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

"Атмосферний фронт йтиме з північного заходу на південний схід і вже завтра в Україні його не буде. Переважатиме 5 липня суха погода", — йдеться у повідомленні.

Діденко наголосила, що вже з 9 липня очікується послаблення спеки на заході, півночі та в більшості центральних областей. Однак у південних, східних регіонах і на Дніпропетровщині температура сягатиме +33…+37 °C.

Погода в Україні
Повідомлення Діденко у Facebook

Раніше ми писали, що липень в Україні буде значно теплішим за кліматичну норму.

Також ми повідомляли, що перша в цьому році масштабна хвиля спеки, що охопила Європу, вже викликає тривогу в кліматологів та вчених. 

погода Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні спека
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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