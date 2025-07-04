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Главная Метео Жара усиливается — Диденко дала неутешительный прогноз на завтра

Жара усиливается — Диденко дала неутешительный прогноз на завтра

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 13:45
Погода в Украине 5 июля — точный прогноз от синоптика Натальи Диденко
Женщины идут по городу во время жары. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 5 июля, будет сухой и жаркой. Кое-где ожидается до +34 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 5 июля

По прогнозам Диденко, в субботу в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода.

На юге и юго-востоке Украины жара будет держаться на уровне +30...+34 °C.

В остальных областях ожидается более комфортная температура — в пределах +24...+28 °C.

Синоптик добавила, что сегодня вечером 4 июля атмосферный фронт принесет дожди в столицу, что поможет улучшить качество воздуха, загрязненного задымлением от масштабных пожаров, вызванных вражескими обстрелами.

"Атмосферный фронт будет идти с северо-запада на юго-восток и уже завтра в Украине его не будет. 5 июля будет преобладать сухая погода", — говорится в сообщении.

Диденко отметила, что уже с 9 июля ожидается ослабление жары на западе, севере и в большинстве центральных областей. Однако в южных, восточных регионах и на Днепропетровщине температура будет достигать +33...+37 °C.

Погода в Україні
Сообщение Диденко в Facebook

Ранее мы писали, что июль в Украине будет значительно теплее климатической нормы.

Также мы сообщали, что первая в этом году масштабная волна жары, охватившая Европу, уже вызывает тревогу у климатологов и ученых.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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