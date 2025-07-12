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Погода в Украине сегодня — где воздух нагреется до +38 °С

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 06:25
Погода сегодня 12 июля в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Люди на пляже. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на субботу, 12 июля, дали синоптики. В большинстве областей будет переменная облачность. На Левобережье, а днем и в западных областях местами кратковременный дождь с грозой. На остальной территории без осадков.

Об этом в пятницу, 11 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 12 июля

Погода в Украине 12 июля 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Слабый ветер будет дуть с переменных направлений. В западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях ночью ожидается +12...+17 °С, а днем — +22...+27 °С. На юго-востоке ночью будет +21...+26 °С, а днем — сильная жара до +35...+38 °С. На остальной территории ночью +15...+20 °С, а днем +28...+33 °С.

Температуры в Украине 12 июля 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Ночью в столице столбики термометров опустятся до +14...+16 °С, а в области — до +12...+17 °С. Днем в Киеве воздух прогреется до +25...+27 °С, а за пределами столицы — до +22...+27 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, жарче всего 12 июля будет в Луганской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской областях, Запорожье, части Херсонщины и степной части Крыма. Там дневная температура достигнет +33...+38 °С.

В западных областях ожидается +21...+25 °С, на севере — +24...+28 °С. В центральных областях температура в течение дня будет разной: в Винницкой области +22...+24 °С, в Черкасской и Полтавской областях +25...+29 °С, в Кропивницком с районами +26...+30 °С, в Днепропетровской области +30...+35 °С. На юге воздух прогреется до +30...+33 °С, но в Запорожье и в степной части Крыма еще больше: до +33...+37 °С.

Дожди с грозами пройдут на западе, а во второй половине дня в Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. На остальной территории без осадков.

В Киеве большую часть суток будет сухая погода, но к вечеру пройдет дождь с грозой.

Напомним, по прогнозам синоптиков, 12 июля в Украине будет переменно облачная погода. В некоторых регионах дневная температура достигнет +38 °С.

Также мы сообщали, что аномальная жара может влиять на здоровье людей. Особенно это касается тех, кто имеет хронические заболевания или тяжело переносит высокие температуры. Врачи посоветовали, как сохранить здоровье в период летней жары.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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