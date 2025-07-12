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Головна Метео Погода в Україні сьогодні — де повітря нагріється до +38 °С

Погода в Україні сьогодні — де повітря нагріється до +38 °С

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 06:25
Погода сьогодні 12 липня в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Люди на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на суботу, 12 липня, надали синоптики. У більшості областей буде мінлива хмарність. На Лівобережжі, а вдень і у західних областях місцями короткочасний дощ із грозою. На решті території без опадів.

Про це в п'ятницю, 11 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Погода в Україні 12 липня 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Слабкий вітер дутиме зі змінних напрямків. У західних, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій і Черкаській областях уночі очікується +12...+17 °С, а вдень — +22...+27 °С. На південному сході вночі буде +21...+26 °С, а вдень — сильна спека до +35...+38 °С. На решті території вночі +15...+20 °С, а вдень +28...+33 °С.

Температури в Україні 12 липня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com 

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. Уночі у столиці стовпчики термометрів опустяться до +14...+16 °С, а в області — до +12...+17 °С. Удень у Києві повітря прогріється до +25...+27 °С, а за межами столиці — до +22...+27 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, найспекотніше 12 липня буде в Луганській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській областях, Запоріжжі, частині Херсонщини та степовій частині Криму. Там денна температура сягне +33...+38 °С.

У західних областях очікується +21...+25 °С, на півночі — +24...+28 °С. У центральних областях температура впродовж дня буде різною: у Вінницькій області +22...+24 °С, у Черкаській і Полтавській областях +25...+29 °С, у Кропивницькому з районами +26...+30 °С, у Дніпропетровській області +30...+35 °С. На півдні повітря прогріється до +30...+33 °С, але в Запоріжжі та у степовій частині Криму ще більше: до +33...+37 °С.

Дощі із грозами пройдуть на заході, а у другій половині дня у Сумській, Черкаській, Полтавській, Харківській і Дніпропетровській областях. На решті території без опадів.

У Києві більшу частину доби буде суха погода, але надвечір пройде дощ із грозою.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 12 липня в Україні буде мінливо хмарна погода. У деяких регіонів денна температура сягне +38 °С.

Також ми повідомляли, що аномальна спека може впливати на здоров'я людей. Особливо це стосується тих, хто має хронічні захворювання або важко переносить високі температури. Лікарі порадили, як зберегти здоров'я в період літньої спеки.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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