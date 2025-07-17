Погода сегодня 17 июля в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди идут по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на четверг, 17 июля, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. Ожидаются дожди.

Об этом в среду, 16 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 17 июля

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью в северных, большинстве центральных областей, а днем по всей территории Украины пройдут умеренные кратковременные дожди с грозами. На Закарпатье и Прикарпатье предусматриваются ливни. Ветер со скоростью 7–12 м/с будет дуть с запада и юго-запада.

В западных областях ночью столбики термометров снизятся до +12...+17 °С, а днем поднимутся до +19...+24 °С. На севере ночью ожидается +15...+20 °С, а днем — +22...+27 °С. На остальной территории ночная температура составит +18...+23 °С, а дневная — +29...+34 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью в областях местами пройдут кратковременные дожди с грозами (I, желтый, уровень опасности). Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью в Киеве ожидается +18...+20 °С, а в области — +15...+20 °С. Днем в столице потеплеет до +23...+25 °С, а на Киевщине — до +22...+27 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Карта "Опасные метеорологические явления" от Укргидрометцентра

Утром и днем на Закарпатье и Прикарпатье ожидаются значительные дожди с грозами. В большинстве северных, центральных областей, южной части страны и на Харьковщине днем грозы, местами град и шквалы 15–20 м/с. Будет I, желтый, уровень опасности. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 17 июля на западе, Сумщине, Полтавщине, частично Днепропетровщине ожидаются умеренные температуры: +20...+27 °С. На остальной территории в течение дня воздух прогреется до +27...+32 °С, а на востоке и местами на юге — до +32...+36 °С.

В западных, Сумской, Полтавской областях, а вечером в Харьковской и Одесской областях пройдут кратковременные дожди с грозами, местами со шквалом и градом. На остальной территории без осадков.

В Киеве в течение дня ожидается +26...+27 °С. Осадков не предвидится.

Напомним, 16 июля в некоторых регионах Украины объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали сильные грозы и шквальный ветер.

Также мы сообщали, что 17 июля погода в Украине будет разнообразной. В некоторых областях будут дожди и снизится температура, а в других регионах жара достигнет +34 °С.