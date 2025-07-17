Погода сьогодні 17 липня в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на четвер, 17 липня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Очікуються дощі.

Про це в середу, 16 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 17 липня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі в північних, більшості центральних областей, а вдень по всій території України пройдуть помірні короткочасні дощі із грозами. На Закарпатті та Прикарпатті передбачаються зливи. Вітер зі швидкістю 7–12 м/с дутиме із заходу та південного заходу.

У західних областях уночі стовпчики термометрів знизяться до +12...+17 °С, а вдень піднімуться до +19...+24 °С. На півночі вночі очікується +15...+20 °С, а вдень — +22...+27 °С. На решті території нічна температура становитиме +18...+23 °С, а денна — +29...+34 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Уночі в областях місцями пройдуть короткочасні дощі із грозами (I, жовтий, рівень небезпечності). Північно-західний і західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі в Києві очікується +18...+20 °С, а в області — +15...+20 °С. Удень у столиці потеплішає до +23...+25 °С, а на Київщині — до +22...+27 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Карта "Небезпечні метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

Уранці та вдень на Закарпатті та Прикарпатті очікуються значні дощі із грозами. У більшості північних, центральних областей, південній частині країни та на Харківщині вдень грози, подекуди град і шквали 15–20 м/с. Буде I, жовтий, рівень небезпечності. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і руху транспорту.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 17 липня на заході, Сумщині, Полтавщині, частково Дніпропетровщині очікуються помірні температури: +20...+27 °С. На решті території впродовж дня повітря прогріється до +27...+32 °С, а на сході та місцями на півдні — до +32...+36 °С.

У західних, Сумській, Полтавській областях, а ввечері в Харківській і Одеській областях пройдуть короткочасні дощі із грозами, місцями зі шквалом і градом. На решті території без опадів.

У Києві впродовж дня очікується +26...+27 °С. Опадів не передбачається.

Нагадаємо, 16 липня в деяких регіонах України оголосили штормове попередження. Синоптики прогнозували сильні грози та шквальний вітер.

Також ми повідомляли, що 17 липня погода в Україні буде різноманітною. У деяких областях дощитиме й знизиться температура, а в інших регіонах спека сягне +34 °С.