Главная Метео Погода в Украине сегодня — где будут заморозки, дожди и снег

Погода в Украине сегодня — где будут заморозки, дожди и снег

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 06:25
обновлено: 06:36
Погода сегодня, 20 октября, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Люди идут по улице во время снега. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 20 октября, дали синоптики. Будет облачно. Ожидаются осадки.

Об этом в воскресенье, 19 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 20 октября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

По всей территории, кроме запада, пройдут умеренные дожди, ночью местами с мокрым снегом. На юге и востоке местами небольшой дождь. В северных регионах ночью и утром местами туманы.

Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Ночью столбики термометров снизятся до +1...+6 °С. В западных областях ожидаются ночные заморозки 0...-4 °С. Днем потеплеет до +4...+9 °С.

Температуры в Украине 20 октября 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно. Пройдет дождь, ночью местами с мокрым снегом. Ночью и утром в области местами возникнет туман. Ветер северо-западного направления достигнет 5–10 м/с. Ночью в Киевской области будет +1...+6 °С, а в столице — +2...+4 °С. Днем в Киеве воздух прогреется до +2...+4 °С, а в области — до +4...+9 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 20 октября в большинстве областей в течение дня будет +6...+9 °С, а на юге и Закарпатье — до +11 °С. Ночью самой низкой будет температура в западных областях: всего 0...-5 °С. На остальной территории минимальная ночная температура составит +1...+5 °С. Дожди ожидаются повсеместно, кроме западных областей.

В Киеве будет влажная и холодная погода: +7...+8 °С. Местами пройдет дождь.

Напомним, 18 октября в Буковеле выпал снег. Видео с метелью на курорте обнародовали пользователи соцсетей.

Ранее синоптик Наталья Птуха анонсировала потепление в Украине. Повышение температуры ожидается уже на этой неделе.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
