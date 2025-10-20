Погода сьогодні, 20 жовтня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 20 жовтня, надали синоптики. Буде хмарно. Очікуються опади.

Про це в неділю, 19 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 20 жовтня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

По всій території, крім заходу, пройдуть помірні дощі, уночі місцями з мокрим снігом. На півдні та сході місцями невеликий дощ. У північних регіонах уночі та вранці місцями тумани.

Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Уночі стовпчики термометрів знизяться до +1...+6 °С. У західних областях очікуються нічні заморозки 0...-4 °С. Удень потеплішає до +4...+9 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно. Пройде дощ, уночі місцями з мокрим снігом. Уночі та вранці в області місцями виникне туман. Вітер північно-західного напрямку сягне 5–10 м/с. Уночі на Київщині буде +1...+6 °С, а у столиці — +2...+4 °С. Удень у Києві повітря прогріється до +2...+4 °С, а в області — до +4...+9 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 20 жовтня в більшості областей протягом дня буде +6...+9 °С, а на півдні та Закарпатті — до +11 °С. Уночі найнижчою буде температура в західних областях: лише 0...-5 °С. На решті території мінімальна нічна температура становитиме +1...+5 °С. Дощі очікуються повсюди, крім західних областей.

У Києві буде волога й холодна погода: +7...+8 °С. Місцями пройде дощ.

Нагадаємо, 18 жовтня в Буковелі випав сніг. Відео із заметіллю на курорті оприлюднили користувачі соцмереж.

Раніше синоптик Наталія Птуха анонсувала потепління в Україні. Підвищення температури очікується вже цього тижня.