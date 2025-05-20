Погода сегодня, 20 мая, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Мужчина идет по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на вторник, 20 мая, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. В западных и северных областях местами кратковременные дожди. В южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях днем грозы.

Об этом в понедельник, 19 мая, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 20 мая

Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, но на юге и юго-востоке его порывы местами будут достигать 15–20 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до +4...+9 °С, в юго-восточных областях — до +8...+13 °С. Днем воздух прогреется до +12...+17 °С, но в Карпатах — только до +5...+10 °С.

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ночная температура в Киевской области +4...+9 °С, в Киеве — +7...+9 °С. Днем в области потеплеет до +12...+17 °С, а в столице — до +15...+17 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 20 мая в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями, но не обойдется и без прояснений. Температура в течение дня будет держаться в пределах +13...+18 °С, но в Волынской, Ровенской и Луганской областях воздух прогреется до +17...+20 °С.

В Киеве местами дождь. Днем будет около +15 °С.

Ранее Наталья Диденко отметила, что во второй половине недели в Украине потеплеет до +20...+25 °С. Повышение температуры будет уже 22 и 23 мая.

Напомним, по прогнозу синоптиков, погода в Украине на неделе 19–25 мая будет неустойчивой и прохладной. Ожидаются аномально низкие температуры, частые дожди, грозы, град и сильный ветер.