Погода сьогодні, 20 травня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Чоловік йде вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 20 травня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. У західних і північних областях місцями короткочасні дощі. У південних, східних, більшості центральних і Сумській областях удень грози.

Про це в понеділок, 19 травня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, але на півдні та південному сході його пориви місцями сягатимуть 15–20 м/с.

Уночі стовпчики термометрів опустяться до +4...+9 °С, у південно-східних областях — до +8...+13 °С. Удень повітря прогріється до +12...+17 °С, але в Карпатах — лише до +5...+10 °С.

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями, місцями короткочасний дощ. Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Нічна температура на Київщині +4...+9 °С, у Києві — +7...+9 °С. Удень в області потеплішає до +12...+17 °С, а у столиці — до +15...+17 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 20 травня в Україні переважатиме волога погода з періодичними дощами, але не обійдеться й без прояснень. Температура впродовж дня триматиметься в межах +13...+18 °С, але у Волинській, Рівненській і Луганській областях повітря прогріється до +17...+20 °С.

У Києві місцями дощ. Удень буде близько +15 °С.

Раніше Наталка Діденко зазначила, що у другій половині тижня в Україні потеплішає до +20...+25 °С. Підвищення температури буде вже 22 та 23 травня.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, погода в Україні на тижні 19–25 травня буде нестійкою й прохолодною. Очікуються аномально низькі температури, часті дощі, грози, град і сильний вітер.