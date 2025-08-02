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Главная Метео Погода в Украине сегодня — где будет всего +7 °С

Погода в Украине сегодня — где будет всего +7 °С

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 06:25
Погода сегодня 2 августа в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на субботу, 2 августа, дали синоптики. Локальные кратковременные дожди с грозой будут только на крайнем западе страны.

Об этом в пятницу, 1 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 2 августа

Погода в Украине 2 августа 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3–8 м/с. В большинстве области ночью будет +11...+16 °С, а днем — +24...+29 °С. Теплее всего будет на севере и востоке: ночью +16...+21 °С, днем до +32 °С. Самая прохладная погода ожидается в Карпатах. Там ночью столбики термометров снизятся до +7...+12 °С, а днем поднимутся только до +17...+22 °С.

Температуры в Украине 2 августа 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность, без осадков. Скорость ветра переменных направлений составит 3–8 м/с. В столице ночью будет +11...+16 °С, а днем — +24...+29 °С. На Киевщине ночью столбики термометров снизятся до +14...+16 °С, а днем воздух прогреется до +26...+28 °С.

Предупреждение о пожарной опасности

Пожарная опасность 2 августа 2025 года
Карта "Пожарная опасность" от Укргидрометцентра

В Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Тернопольской областях и на юге, кроме Одесской области, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 2 августа в течение дня воздух прогреется до +25...+28 °С, на юге и востоке — до +30...+33 °С. Дожди с грозами возможны в Ровенской области и в Карпатах. На остальной территории Украины осадки маловероятны.

В Киеве будет сухо и тепло, +26...+28 °С.

Напомним, в США зафиксировали рекордно большую молнию. Ее длина достигла 829 километров.

Также мы сообщали, что 1 августа по всей Украине была сухая погода. Правда, в некоторых регионах снизилась температура воздуха.

Укргидрометцентр прогнозы Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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