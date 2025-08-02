Погода сьогодні 2 серпня в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на суботу, 2 серпня, надали синоптики. Локальні короткочасні дощі із грозою будуть лише на крайньому заході країни.

Про це в п'ятницю, 1 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 2 серпня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. У більшості області вночі буде +11...+16 °С, а вдень — +24...+29 °С. Найтепліше буде на півночі та сході: уночі +16...+21 °С, удень до +32 °С. Найпрохолодніша погода очікується в Карпатах. Там уночі стовпчики термометрів знизяться до +7...+12 °С, а вдень піднімуться лише до +17...+22 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Швидкість вітру змінних напрямків становитиме 3–8 м/с. У столиці вночі буде +11...+16 °С, а вдень — +24...+29 °С. На Київщині вночі стовпчики термометрів знизяться до +14...+16 °С, а вдень повітря прогріється до +26...+28 °С.

Попередження про пожежну небезпеку

Карта "Пожежна небезпека" від Укргідрометцентру

У Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Тернопільській областіх і на півдні, крім Одещини, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 2 серпня впродовж дня повітря прогріється до +25...+28 °С, на півдні та сході — до +30...+33 °С. Дощі із грозами можливі на Рівненщині та в Карпатах. На решті території України опади малоймовірні.

У Києві буде сухо й тепло, +26...+28 °С.

Нагадаємо, у США зафіксували рекордно велику блискавку. Її довжина сягнула 829 кілометрів.

Також ми повідомляли, що 1 серпня по всій Україні була суха погода. Щоправда, у деяких регіонах знизилася температура повітря.