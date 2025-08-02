Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Погода в Україні сьогодні — де буде лише +7 °С

Погода в Україні сьогодні — де буде лише +7 °С

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 06:25
Погода сьогодні 2 серпня в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на суботу, 2 серпня, надали синоптики. Локальні короткочасні дощі із грозою будуть лише на крайньому заході країни.

Про це в п'ятницю, 1 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама
Читайте також:

Яка погода буде в Україні 2 серпня

Погода в Україні 2 серпня 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. У більшості області вночі буде +11...+16 °С, а вдень — +24...+29 °С. Найтепліше буде на півночі та сході: уночі +16...+21 °С, удень до +32 °С. Найпрохолодніша погода очікується в Карпатах. Там уночі стовпчики термометрів знизяться до +7...+12 °С, а вдень піднімуться лише до +17...+22 °С.

Температури в Україні 2 серпня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Швидкість вітру змінних напрямків становитиме 3–8 м/с. У столиці вночі буде +11...+16 °С, а вдень — +24...+29 °С. На Київщині вночі стовпчики термометрів знизяться до +14...+16 °С, а вдень повітря прогріється до +26...+28 °С.

Попередження про пожежну небезпеку

Пожежна небезпека 2 серпня 2025 року
Карта "Пожежна небезпека" від Укргідрометцентру

У Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Тернопільській областіх і на півдні, крім Одещини, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 2 серпня впродовж дня повітря прогріється до +25...+28 °С, на півдні та сході — до +30...+33 °С. Дощі із грозами можливі на Рівненщині та в Карпатах. На решті території України опади малоймовірні.

У Києві буде сухо й тепло, +26...+28 °С.

Нагадаємо, у США зафіксували рекордно велику блискавку. Її довжина сягнула 829 кілометрів.

Також ми повідомляли, що 1 серпня по всій Україні була суха погода. Щоправда, у деяких регіонах знизилася температура повітря.

Укргідрометцентр прогнози Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації