Прогноз погоды в Украине 6 декабря от Укргидрометцентра

Погода сегодня в Украине — прогноз на день Святого Николая
Погода в Украине сегодня, 6 декабря, в пятницу обещает быть с осадками, а в некоторых регионах страны даже выпадет снег. Синоптики предупреждают водителей об гололедице на дорогах.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 6 декабря от Укргидрометцентра
Метеорологи обещают, что сегодня в большинстве регионов страны кроме западных областей ожидаются осадки в виде дождя и снега.
В Закарпатской, восточных, большинстве центральных и северных областей возможно образование гололеда, что приведет к гололедице на дорогах.
Температура будет колебаться от -3 °С до +2 °С. На юге страны теплее, там ожидают от +2 до +7 °С.
В Карпатах ожидается мокрый снег, температура днем от 0 °С до -5 °С.
В Киевской области синоптики прогнозируют днем небольшой мокрый снег.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области от 0 до -2 °С.
Прогноз погоды от Наталки Диденко.
По прогнозам синоптика, сегодня на день Святого Николая погода будет влажной и облачной. Не обойдется без дождя и мокрого снега. Максимальная температура воздуха будет достигать +6 °C.
Диденко отметила, что следует осторожничать, поскольку на улицах городов будет скользко. Днем в Украине ожидается -2...+3°C. В южной части +3...+6°C.
Ранее синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что 6 декабря атмосферный малоподвижный фронт принесет небольшой снег, мокрый снег, местами туманы и туманы в Украину.
Кроме того, во второй декаде декабря синоптики прогнозируют увеличение осадков из-за активности атмосферных фронтов.
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