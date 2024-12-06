Прогноз погоды в Украине 6 декабря от Укргидрометцентра

Девушка под снегопадом. Иллюстративное фото: pexels.com

Погода в Украине сегодня, 6 декабря, в пятницу обещает быть с осадками, а в некоторых регионах страны даже выпадет снег. Синоптики предупреждают водителей об гололедице на дорогах.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 6 декабря от Укргидрометцентра

Метеорологи обещают, что сегодня в большинстве регионов страны кроме западных областей ожидаются осадки в виде дождя и снега.

В Закарпатской, восточных, большинстве центральных и северных областей возможно образование гололеда, что приведет к гололедице на дорогах.

Температура будет колебаться от -3 °С до +2 °С. На юге страны теплее, там ожидают от +2 до +7 °С.

В Карпатах ожидается мокрый снег, температура днем от 0 °С до -5 °С.

В Киевской области синоптики прогнозируют днем небольшой мокрый снег.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области от 0 до -2 °С.

Прогноз погоды в Украине на 6 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

По прогнозам синоптика, сегодня на день Святого Николая погода будет влажной и облачной. Не обойдется без дождя и мокрого снега. Максимальная температура воздуха будет достигать +6 °C.

Диденко отметила, что следует осторожничать, поскольку на улицах городов будет скользко. Днем в Украине ожидается -2...+3°C. В южной части +3...+6°C.

Карта температур. Фото: Ventusky

Ранее синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что 6 декабря атмосферный малоподвижный фронт принесет небольшой снег, мокрый снег, местами туманы и туманы в Украину.

Кроме того, во второй декаде декабря синоптики прогнозируют увеличение осадков из-за активности атмосферных фронтов.