Прогноз погоди в Україні 6 грудня від Укргідрометцентру

Дівчина під снігопадом. Ілюстративне фото: pexels.com

Погода в Україні сьогодні, 6 грудня, у п'ятницю обіцяє бути з опадами, а в деяких регіонах країни навіть випаде сніг. Синоптики попереджають водіїв про ожеледицю на дорогах.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 6 грудня від Укргідрометцентру

Метеорологи обіцяють, що сьогодні в більшості регіонів країни, крім західних областей, очікуються опади у вигляді дощу та снігу.

В Закарпатській, східних, більшості центральних та північних областей можливе утворення ожеледі, що призведе до ожеледиці на дорогах.

Температура коливатиметься від -3 °С до +2 °С . На півдні країни тепліше, там очікують від +2 °С до +7 °С.

У Карпатах очікується мокрий сніг, а температура вдень від 0 °С до -5 °С.

У Київській області синоптики прогнозують вдень невеликий мокрий сніг.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області від 0 °С до -2 °С.

Прогноз погоди в Україні на 6 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами синоптика сьогодні на день Святого Миколая погода буде вологою і хмарною. Не обійдеться без дощу та мокрого снігу. Максимальна температура повітря сягатиме +6 °C.

Діденко зазначила, що варто бути обережним, оскільки на вулицях міст буде слизько. Вдень в Україні очікується -2 °C...+3 °C. У південній частині +3...+6 °C.

Карта температур. Фото: Ventusky

Раніше синоптик Ігор Кібальчич попередив, що 6 грудня атмосферний малорухомий фронт принесе незначний сніг, мокрий сніг, місцями мряку й тумани в Україну.

Крім того, у другій декаді грудня синоптики прогнозують збільшення опадів через активність атмосферних фронтів.