Прогноз погоди в Україні 6 грудня від Укргідрометцентру

Погода сьогодні в Україні — прогноз на день Святого Миколая
Погода в Україні сьогодні, 6 грудня, у п'ятницю обіцяє бути з опадами, а в деяких регіонах країни навіть випаде сніг. Синоптики попереджають водіїв про ожеледицю на дорогах.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 6 грудня від Укргідрометцентру
Метеорологи обіцяють, що сьогодні в більшості регіонів країни, крім західних областей, очікуються опади у вигляді дощу та снігу.
В Закарпатській, східних, більшості центральних та північних областей можливе утворення ожеледі, що призведе до ожеледиці на дорогах.
Температура коливатиметься від -3 °С до +2 °С . На півдні країни тепліше, там очікують від +2 °С до +7 °С.
У Карпатах очікується мокрий сніг, а температура вдень від 0 °С до -5 °С.
У Київській області синоптики прогнозують вдень невеликий мокрий сніг.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області від 0 °С до -2 °С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозами синоптика сьогодні на день Святого Миколая погода буде вологою і хмарною. Не обійдеться без дощу та мокрого снігу. Максимальна температура повітря сягатиме +6 °C.
Діденко зазначила, що варто бути обережним, оскільки на вулицях міст буде слизько. Вдень в Україні очікується -2 °C...+3 °C. У південній частині +3...+6 °C.
Раніше синоптик Ігор Кібальчич попередив, що 6 грудня атмосферний малорухомий фронт принесе незначний сніг, мокрий сніг, місцями мряку й тумани в Україну.
Крім того, у другій декаді грудня синоптики прогнозують збільшення опадів через активність атмосферних фронтів.
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