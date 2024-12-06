Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow Погода сьогодні в Україні — прогноз на день Святого Миколая arrow

Погода сьогодні в Україні — прогноз на день Святого Миколая

6 грудня 2024 05:05
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 6 грудня від Укргідрометцентру
Дівчина під снігопадом. Ілюстративне фото: pexels.com
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні сьогодні, 6 грудня, у п'ятницю обіцяє бути з опадами, а в деяких регіонах країни навіть випаде сніг. Синоптики попереджають водіїв про ожеледицю на дорогах. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Погода в Україні 6 грудня від Укргідрометцентру

Метеорологи обіцяють, що сьогодні в більшості регіонів країни, крім західних областей, очікуються опади у вигляді дощу та снігу.

В Закарпатській, східних, більшості центральних та північних областей можливе утворення ожеледі, що призведе до ожеледиці на дорогах.

Температура коливатиметься від -3 °С до +2 °С . На півдні країни тепліше, там очікують від +2 °С до +7 °С.

У Карпатах очікується мокрий сніг, а температура вдень від 0 °С до -5 °С.

У Київській області синоптики прогнозують вдень невеликий мокрий сніг.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області від 0 °С до -2 °С.

Прогноз погоди 6 грудня
Прогноз погоди в Україні на 6 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами синоптика сьогодні на день Святого Миколая погода буде вологою і хмарною. Не обійдеться без дощу та мокрого снігу. Максимальна температура повітря сягатиме +6 °C.

Діденко зазначила, що варто бути обережним, оскільки на вулицях міст буде слизько. Вдень в Україні очікується -2 °C...+3 °C. У південній частині +3...+6 °C.

Карта температур
Карта температур. Фото: Ventusky

Раніше синоптик Ігор Кібальчич попередив, що 6 грудня атмосферний малорухомий фронт принесе незначний сніг, мокрий сніг, місцями мряку й тумани в Україну.

Крім того, у другій декаді грудня синоптики прогнозують збільшення опадів через активність атмосферних фронтів.

погода Укргідрометцентр синоптик прогноз погоди погода в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:31 Гарантії на роботі для мобілізованого — що відомо

05:12 "Брати й сестри" — Лавров в інтерв'ю Карлсону про мир з Україною

05:05 Погода сьогодні в Україні — прогноз на день Святого Миколая

04:30 На ВЛК можна буд записатись онлайн — коли це стане можливо

03:41 Штучний інтелект уявив вигляд Донецьк після перемоги

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

03:26 В "Азов" потрібні бойові медики — яка зарплата та умови

02:36 Уламки "Шахеда" впали на Київ — які наслідки атаки окупантів

01:59 Кількість жінок в ЗСУ — таємниця, але є приблизна цифра

01:32 На Рівненщині судили капітана за СЗЧ підлеглих — що вирішив суд

01:30 Про фронт, ядерну зброю та Трампа — Бен Годжес дав інтерв'ю

05:31 Гарантії на роботі для мобілізованого — що відомо

05:12 "Брати й сестри" — Лавров в інтерв'ю Карлсону про мир з Україною

05:05 Погода сьогодні в Україні — прогноз на день Святого Миколая

04:30 На ВЛК можна буд записатись онлайн — коли це стане можливо

03:41 Штучний інтелект уявив вигляд Донецьк після перемоги

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

03:26 В "Азов" потрібні бойові медики — яка зарплата та умови

02:36 Уламки "Шахеда" впали на Київ — які наслідки атаки окупантів

01:59 Кількість жінок в ЗСУ — таємниця, але є приблизна цифра

01:32 На Рівненщині судили капітана за СЗЧ підлеглих — що вирішив суд

01:30 Про фронт, ядерну зброю та Трампа — Бен Годжес дав інтерв'ю

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

21:28 Деяким категоріям чоловіків дозволять виїзд за кордон, — нардеп

Text

19:58 Нардепка повідомила, наскільки ефективним є захист енергооб'єктів

Text

18:21 Нардеп Чернєв пояснив, чи позбавилась Україна "бусифікації"

Text

17:53 Сибіга жорстко звернувся до Лаврова — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Податкова матиме доступ до усіх рахунків — Смаглюк пояснила коли

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

13:34 Військовий пояснив, чому необхідно стати на облік у ТЦК

Text

13:09 Браковані міни для ЗСУ — нардепка заявила про створення комісії

Text

13:04 Єрмак зустрівся з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:18 Військовий прокоментував наказ Путіна вибити ЗСУ з Курщини

Text

08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК