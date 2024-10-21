Прогноз погоды на завтра, 22 октября, от Укргидрометцентра

Погода еще порадует — прогноз от Укргидрометценра на завтра
Погода в Украине завтра, 20 октября, будет преимущественно сухой и теплой. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +17 °C.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре в понедельник, 21 октября.
Прогноз погоды в Украине на 22 октября
Завтра, 22 октября, на всей территории Украины ожидается небольшая облачность. Дожди не прогнозируют.
В западных областях ночью и утром местами туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 0...+5 °C, на побережье морей до +8 °C. Прохладно будет только в Карпатах, до -3...-1 °C.
Днем воздух прогреется до +12...+17 °C.
Прогноз погоды в Киеве на завтра
Во вторник, 22 октября, в Киеве и области ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 0...+5 °C, днем +12...+17 °C.
В Киеве ночью +3...+5 °C, днем +14...+16 °C.
Напомним, 21 октября по прогнозам синоптиков в Украине небольшая облачность, в восточных областях — переменная облачность. Без осадков, лишь в восточных областях ночью местами небольшой дождь.
Также Новини.LIVE сообщали, что во Львове и Львовской области 21 октября прогнозировали малооблачную погоду. Ночью возможен мороз.
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