Прогноз погоды на завтра, 22 октября, от Укргидрометцентра

Люди в киевском парке. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 20 октября, будет преимущественно сухой и теплой. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +17 °C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре в понедельник, 21 октября.

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Погода на 22 октября. Фото Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на 22 октября

Завтра, 22 октября, на всей территории Украины ожидается небольшая облачность. Дожди не прогнозируют.

В западных областях ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 0...+5 °C, на побережье морей до +8 °C. Прохладно будет только в Карпатах, до -3...-1 °C.

Днем воздух прогреется до +12...+17 °C.

Сообщение Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Киеве на завтра

Во вторник, 22 октября, в Киеве и области ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 0...+5 °C, днем +12...+17 °C.

В Киеве ночью +3...+5 °C, днем +14...+16 °C.

Напомним, 21 октября по прогнозам синоптиков в Украине небольшая облачность, в восточных областях — переменная облачность. Без осадков, лишь в восточных областях ночью местами небольшой дождь.

Также Новини.LIVE сообщали, что во Львове и Львовской области 21 октября прогнозировали малооблачную погоду. Ночью возможен мороз.