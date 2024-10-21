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Погода ще потішить — прогноз від Укргідрометценру на завтра

21 жовтня 2024 17:23
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди на завтра, 22 жовтня, від Укргідрометцентру
Люди в київському парку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні завтра, 22 жовтня, буде переважно сухою та теплою. За прогнозами синоптиків, повітря прогріється до +17 °C. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі у понеділок, 21 жовтня. 

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Погодна карта на 22 жовтня
Погодна карта на 22 жовтня. Фото Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 22 жовтня

Завтра, 22 жовтня, по всій території України очікується невелика хмарність. Дощів не прогнозують.

У західних областях вночі та вранці подекуди туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 0...+5 °C, на узбережжі морів до +8 °C. Прохолодно буде тільки в Карпатах — до -1...-3 °C.

Вдень повітря прогріється до +12...+17 °C.

Допис Укргідрометцентру
Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Прогноз погоди у Києві на завтра

У вівторок, 22 жовтня, у Києві та області очікується незначна хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 0...+5 °C, вдень +12...+17 °C.

У Києві вночі +3...+5 °C, вдень +14...+16 °C.

Нагадаємо, 21 жовтня, за прогнозами синоптиків, в Україні невелика хмарність, у східних областях — мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних областях уночі місцями невеликий дощ.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Львові та Львівській області 21 жовтня прогнозували малохмарну погоду. Вночі можливий мороз.

Укргідрометцентр погода прогноз погоди погода в Україні синоптик потепління

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