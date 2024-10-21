Прогноз погоди на завтра, 22 жовтня, від Укргідрометцентру

Погода ще потішить — прогноз від Укргідрометценру на завтра
Погода в Україні завтра, 22 жовтня, буде переважно сухою та теплою. За прогнозами синоптиків, повітря прогріється до +17 °C.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі у понеділок, 21 жовтня.
Прогноз погоди в Україні на 22 жовтня
Завтра, 22 жовтня, по всій території України очікується невелика хмарність. Дощів не прогнозують.
У західних областях вночі та вранці подекуди туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 0...+5 °C, на узбережжі морів до +8 °C. Прохолодно буде тільки в Карпатах — до -1...-3 °C.
Вдень повітря прогріється до +12...+17 °C.
Прогноз погоди у Києві на завтра
У вівторок, 22 жовтня, у Києві та області очікується незначна хмарність, без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 0...+5 °C, вдень +12...+17 °C.
У Києві вночі +3...+5 °C, вдень +14...+16 °C.
Нагадаємо, 21 жовтня, за прогнозами синоптиків, в Україні невелика хмарність, у східних областях — мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних областях уночі місцями невеликий дощ.
Також Новини.LIVE повідомляли, що у Львові та Львівській області 21 жовтня прогнозували малохмарну погоду. Вночі можливий мороз.
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