Прогноз погоды на 14 ноября - что синоптики прогнозируют на завтра

В пятницу, 14 ноября, Украину охватит теплая и преимущественно сухая погода, ведь территория страны окажется вне влияния атмосферных фронтов. Несмотря на комфортный температурный режим, в ряде регионов возможны туманы и порывистый ветер.

Об этом сообщили синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр.

Прогноз погоды на 14 ноября от Наталки Диденко

В пятницу в большинстве регионов ожидается мягкая погода и сильный ветер.

По прогнозам, теплее всего будет на западе страны — днем температура достигнет +10...+14 °C. На остальной территории ожидается +7...+12 °C, что также выше сезонных показателей ноября.

Порывы юго-западного ветра могут достигать 7-14 м/с, поэтому стоит избегать долгого пребывания под окнами многоэтажек и старыми деревьями.

В Киеве 14 ноября прогнозируют сухую погоду, местами порывистый ветер и около +10 °C днем.

Проноз погоды на 14 ноября от Укргидрометцентра

14 ноября страна окажется вне влияния атмосферных фронтов. Условия будет формировать поле высокого давления, которое обеспечит сухую погоду и комфортные температуры.

По данным синоптиков, с юго-запада и запада будет поступать более теплая воздушная масса. Влажность воздуха будет оставаться повышенной, поэтому ночью и утром туманы вероятны в южных областях, на Прикарпатье и в большинстве центральных регионов.

Температурный фон также будет комфортным. Ночью ожидается 0...+5 °C, днем — повышение температуры до +8...+13 °C. Осадков в течение суток не прогнозируют.

Карта погоды на 14 ноября. Фото: Укргидрометцентр

