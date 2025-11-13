Відео
Головна Метео Погода потішить українців — що прогнозують синоптики на завтра

Погода потішить українців — що прогнозують синоптики на завтра

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 23:56
Оновлено: 23:57
Прогноз погоди на 14 листопада — що синоптики прогнозують на завтра
Дівчинка з мамою на прогулянці. ілюстративне фото: Вечірній Київ

У п'ятницю, 14 листопада, Україну охопить тепла і переважно суха погода, адже територія країни опиниться поза впливом атмосферних фронтів. Попри комфортний температурний режим, у низці регіонів можливі тумани та поривчастий вітер.

Про це повідомили синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

Читайте також:

Прогноз погоди на 14 листопада від Наталки Діденко

У п'ятницю в більшості регіонів очікується м'яка погода та сильний вітер.

За прогнозами, найтепліше буде на заході країни — вдень температура сягне +10…+14 °C. На решті території очікується +7…+12 °C, що також вище за сезонні показники листопада.

Пориви південно-західного вітру можуть досягати 7-14 м/с, тому варто уникати довгого перебування під вікнами багатоповерхівок та старими деревами.

У Києві 14 листопада прогнозують суху погоду, подекуди поривчастий вітер і близько +10 °C удень.

Проноз погоди на 14 листопада від Укргідрометцентру

14 листопада країна опиниться поза впливом атмосферних фронтів. Умови формуватиме поле високого тиску, яке забезпечить суху погоду та комфортні температури.

За даними синоптиків, із південного заходу та заходу надходитиме тепліша повітряна маса. Вологість повітря залишатиметься підвищеною, тому вночі та вранці тумани ймовірні у південних областях, на Прикарпатті та в більшості центральних регіонів.

Температурний фон також буде комфортним. Вночі очікується 0…+5 °C, вдень — підвищення температури до +8…+13 °C. Опадів протягом доби не прогнозують.

Прогноз погоди на 14 листопада
Карта погоди на 14 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Раніше Наталка Діденко розповіла, коли в Україні може піти сніг.

А також синоптик розповів, яка погода буде в Україні цієї зими.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
