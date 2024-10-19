Прогноз погоды в Украине на завтра 20 октября от Диденко.

Женщина идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В Украине 20 октября ожидается прохладная температура с возможными заморозками ночью и дождями в некоторых регионах. Погодные условия улучшатся уже с понедельника.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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Погода в Украине 20 октября

По прогнозам Диденко, завтра в Украине ожидается прохладная погода. В большинстве областей температура воздуха будет колебаться +9...+12°C. Холоднее всего будет на востоке — столбики термометров снизятся до +6...+9°C.

В западной части предполагается теплая погода — показатели будут колебаться от +10...+15°C.

"Ночью в большинстве областей Украины — заморозки", — предупредила синоптик.

Температура воздуха в Украине 20 октября. Фото: Укргидрометцентр

Также в воскресенье в Крыму, Запорожье, Луганщине и Донетчине возможны дожди, на остальных территориях будет сухо.

"С понедельника доминирующий антициклон будет блокировать осадки на подходе к Украине и позволит солнцу дополнительно прогревать воздух", — заявила Диденко.

Циклон возле территории Украины 20 октября. Фото: Метеопост

Погода в Киеве 20 октября

В воскресенье, 20 октября, в Киеве ожидается сухая погода без осадков. Однако ночью киевлян предупреждают о сильных заморозках.

Температура воздуха в дневные часы максимально повысится до +10 °C.

Сообщение Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Украину в ближайшие дни вернется теплая погода. До 20 октября еще продлятся ночные заморозки, а затем температура воздуха "подпрыгнет" до +17 °C.

Мы сообщали, что погода в Харькове и области в воскресенье, 20 октября, будет отличаться. В некоторых районах возможны дожди, в других — сухо и облачно.

Во Львовской и во Львове 20 октября синоптики предупреждают о сильных заморозках.