Прогноз погоди в Україні на завтра 20 жовтня

Холодна осінь в Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 20 жовтня, очікується з заморозками вночі. Однак вдень температура повітря підвищиться до +14 °С.

Про це повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.

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Прогноз погоди в Україні 20 жовтня

За словами Кібальчича, продовжиться вплив антициклону, тому майже на всій території України опадів не передбачається.

У західних регіонах зберігатиметься сонячна та стабільна погода без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер буде змінного напрямку, зі швидкістю 3-8 м/с. Вночі температура коливатиметься від -3 до +3 °С, а вдень очікується +9…+14 °С.

У північних областях очікується мінлива хмарність. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі буде -3...+3 °С, вдень +8...+13 °С.

У центральних регіонах країни прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північного напрямку, зі швидкістю 7-12 м/с. Вночі температура коливатиметься від -1 до +4 °С, а вдень очікується +7...+12 °С.

У південних областях буде переважно без опадів. Вітер північний, зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +2 до +7 °С, а вдень — від +8 до +13 °С.

У східній частині вночі місцями невеликий дощ, але вдень без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 °С, вдень +6...+11 °С.

Прогноз погоди в Україні 20 жовтня. Фото: Meteoprog

Погода у Києві 20 жовтня

У столиці вночі очікується +3 °С. Вдень температура повітря підвищиться до +10 °С. Вітер буде північний, 3-4 м/с. Опадів не передбачається.

Нагадаємо, у Львівській області завтра будуть туман та заморозки. Однак температура повітря підвищиться до +16 °C.

А у Харкові та області 20 жовтня можливі дощі. Місцями на поверхні ґрунту будуть заморозки до -3 ºС.