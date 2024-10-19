Прогноз погоди в Україні на завтра 20 жовтня

Заморозки до -3 °C — де завтра в Україні буде найхолодніше
Погода в Україні завтра, 20 жовтня, очікується з заморозками вночі. Однак вдень температура повітря підвищиться до +14 °С.
Про це повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.
Прогноз погоди в Україні 20 жовтня
За словами Кібальчича, продовжиться вплив антициклону, тому майже на всій території України опадів не передбачається.
У західних регіонах зберігатиметься сонячна та стабільна погода без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер буде змінного напрямку, зі швидкістю 3-8 м/с. Вночі температура коливатиметься від -3 до +3 °С, а вдень очікується +9…+14 °С.
У північних областях очікується мінлива хмарність. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі буде -3...+3 °С, вдень +8...+13 °С.
У центральних регіонах країни прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північного напрямку, зі швидкістю 7-12 м/с. Вночі температура коливатиметься від -1 до +4 °С, а вдень очікується +7...+12 °С.
У південних областях буде переважно без опадів. Вітер північний, зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +2 до +7 °С, а вдень — від +8 до +13 °С.
У східній частині вночі місцями невеликий дощ, але вдень без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 °С, вдень +6...+11 °С.
Погода у Києві 20 жовтня
У столиці вночі очікується +3 °С. Вдень температура повітря підвищиться до +10 °С. Вітер буде північний, 3-4 м/с. Опадів не передбачається.
Нагадаємо, у Львівській області завтра будуть туман та заморозки. Однак температура повітря підвищиться до +16 °C.
А у Харкові та області 20 жовтня можливі дощі. Місцями на поверхні ґрунту будуть заморозки до -3 ºС.
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