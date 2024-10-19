Прогноз погоды в Украине на завтра 20 октября

Холодная осень в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 20 октября, ожидается с заморозками ночью. Однако днем температура воздуха повысится до +14 °С.

Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине 20 октября

По словам Кибальчича, продолжится влияние антициклона, поэтому почти на всей территории Украины осадков не предвидится.

В западных регионах будет сохраняться солнечная и стабильная погода без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер будет переменного направления со скоростью 3-8 м/с. Ночью температура будет колебаться от -3 до +3 °С, а днем ожидается +9...+14 °С.

В северных областях ожидается переменная облачность. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет -3...+3 °С, днем +8...+13 °С.

В центральных регионах страны прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер северного направления со скоростью 7-12 м/с. Ночью температура будет колебаться от -1 до +4 °С, а днем ожидается +7...+12 °С.

В южных областях будет преимущественно без осадков. Ветер северный, со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до +7 °С, а днем — от +8 до +13 °С.

В восточной части ночью местами небольшой дождь, но днем без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 °С, днем +6...+11 °С.

Прогноз погоды в Украине 20 октября. Фото: Meteoprog

Погода в Киеве 20 октября

В столице ночью ожидается +3 °С. Днем температура воздуха повысится до +10 °С. Ветер северный, 3-4 м/с. Осадков не предполагается.

Напомним, во Львовской области завтра будут туман и заморозки. Тем не менее температура воздуха повысится до +16 °C.

А в Харькове и области 20 октября возможны дожди. Местами на поверхности грунта будут заморозки до -3 ºС.