Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow Погода не втішає — Діденко повідомила до чого готуватися українцям завтра arrow

Погода не втішає — Діденко повідомила до чого готуватися українцям завтра

19 жовтня 2024 17:57
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 20 жовтня від Діденко
Жінка йде під парасолькою. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

В Україні 20 жовтня очікується прохолодна температура, з можливими заморозками вночі та дощами в деяких регіонах. Погодні умови покращаться вже з понеділка.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.

Читайте також:

Погода в Україні 20 жовтня

За прогнозами Діденко, завтра в Україні очікується прохолодна погода. У більшості областей температура повітря коливатиметься від +9...+12°C. Найхолодніше буде на сході — стовпчики термометрів знизяться до +6...+9°C.

У західній частині передбачається найтепліша погода — показники коливатимуться від +10...+15°C.

"Вночі у більшості областей України — заморозки", — попередила синоптик.

погода в Україні 20 жовтня
Температура повітря в Україні 20 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Також у неділю в Криму, на Запоріжжі, Луганщині та Донеччині ймовірні дощі, на решті територій буде сухо.

"З понеділка домінуючий антициклон блокуватиме опади на підході до України та дозволить сонцю додатково прогрівати повітря", — заявила Діденко.

циклон в Україні
Циклон біля територій України 20 жовтня. Фото: Метеопост

Погода у Києві 20 жовтня

У неділю, 20 жовтня, в Києві передбачається сухо погода без опадів. Проте вночі киян попереджають про сильні заморозки.

Температура повітря вдень максимально підвищиться до +10°C.

погода 20 жовтня
Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україну найближчими днями повернеться тепла погода. До 20 жовтня ще триватимуть нічні заморозки, а потім температура повітря "підстрибне" до +17°C.

Ми повідомляли, що погода в Харкові та області в неділю, 20 жовтня, відрізнятиметься. У деяких районах можливі дощі, тоді як в інших — сухо та хмарно.

На Львівщині та у Львові 20 жовтня синоптики попереджають про сильні заморозки.

заморозки дощ прогноз погоди погода в Україні Наталка Діденко синоптик

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:11 У ЗСУ заявили, що в Україні відкриватимуть кримінальні справи за фейки та дезінформацію

Термінова новина

18:09 У Запоріжжі пролунали потужні вибухи

17:57 Погода не втішає — Діденко повідомила до чого готуватися українцям завтра

17:52 У МВС показали, як нацгвардійці відпрацьовують маневрену оборону — ефектне відео

17:51 Розміром з будинок — у мережі показали збитий російський "шахед"

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

17:48 В Укргідрометцентрі здивували прогнозом погоди на завтра — чого чекати

17:43 Окупанти знищили міст в Олешках на Херсонщині — партизани АТЕШ назвали причину

17:35 Затори та черги на кордоні — ситуація на трасі Одеса-Рені

17:28 У Генштабі назвали, скільки військових ЗСУ пройшли навчання за кордоном

17:17 Воїни ДШВ уразили ворожий танк дроном — ефектне відео

18:11 У ЗСУ заявили, що в Україні відкриватимуть кримінальні справи за фейки та дезінформацію

Термінова новина

18:09 У Запоріжжі пролунали потужні вибухи

17:57 Погода не втішає — Діденко повідомила до чого готуватися українцям завтра

17:52 У МВС показали, як нацгвардійці відпрацьовують маневрену оборону — ефектне відео

17:51 Розміром з будинок — у мережі показали збитий російський "шахед"

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

17:48 В Укргідрометцентрі здивували прогнозом погоди на завтра — чого чекати

17:43 Окупанти знищили міст в Олешках на Херсонщині — партизани АТЕШ назвали причину

17:35 Затори та черги на кордоні — ситуація на трасі Одеса-Рені

17:28 У Генштабі назвали, скільки військових ЗСУ пройшли навчання за кордоном

17:17 Воїни ДШВ уразили ворожий танк дроном — ефектне відео

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

Text

12:23 Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

Text

00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

18 жовтня 2024
Text

23:47 Економіст пояснив, чому Україні не варто здійснювати транзит газу з Росії

Text

19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

Text

17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

Text

13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Text

12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

Text

09:32 Боєць ЗСУ Матяш назвав причини, чому військові йдуть у СЗЧ

Text

08:00 Мобілізація жінок та повернення до ядерної зброї — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують