Прогноз погоди в Україні на завтра 20 жовтня від Діденко

Жінка йде під парасолькою. Фото: Новини.LIVE

В Україні 20 жовтня очікується прохолодна температура, з можливими заморозками вночі та дощами в деяких регіонах. Погодні умови покращаться вже з понеділка.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Погода в Україні 20 жовтня

За прогнозами Діденко, завтра в Україні очікується прохолодна погода. У більшості областей температура повітря коливатиметься від +9...+12°C. Найхолодніше буде на сході — стовпчики термометрів знизяться до +6...+9°C.

У західній частині передбачається найтепліша погода — показники коливатимуться від +10...+15°C.

"Вночі у більшості областей України — заморозки", — попередила синоптик.

Температура повітря в Україні 20 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Також у неділю в Криму, на Запоріжжі, Луганщині та Донеччині ймовірні дощі, на решті територій буде сухо.

"З понеділка домінуючий антициклон блокуватиме опади на підході до України та дозволить сонцю додатково прогрівати повітря", — заявила Діденко.

Циклон біля територій України 20 жовтня. Фото: Метеопост

Погода у Києві 20 жовтня

У неділю, 20 жовтня, в Києві передбачається сухо погода без опадів. Проте вночі киян попереджають про сильні заморозки.

Температура повітря вдень максимально підвищиться до +10°C.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україну найближчими днями повернеться тепла погода. До 20 жовтня ще триватимуть нічні заморозки, а потім температура повітря "підстрибне" до +17°C.

Ми повідомляли, що погода в Харкові та області в неділю, 20 жовтня, відрізнятиметься. У деяких районах можливі дощі, тоді як в інших — сухо та хмарно.

На Львівщині та у Львові 20 жовтня синоптики попереджають про сильні заморозки.