Прогноз погоди в Україні на завтра 20 жовтня від Діденко

Погода не втішає — Діденко повідомила до чого готуватися українцям завтра
В Україні 20 жовтня очікується прохолодна температура, з можливими заморозками вночі та дощами в деяких регіонах. Погодні умови покращаться вже з понеділка.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.
Погода в Україні 20 жовтня
За прогнозами Діденко, завтра в Україні очікується прохолодна погода. У більшості областей температура повітря коливатиметься від +9...+12°C. Найхолодніше буде на сході — стовпчики термометрів знизяться до +6...+9°C.
У західній частині передбачається найтепліша погода — показники коливатимуться від +10...+15°C.
"Вночі у більшості областей України — заморозки", — попередила синоптик.
Також у неділю в Криму, на Запоріжжі, Луганщині та Донеччині ймовірні дощі, на решті територій буде сухо.
"З понеділка домінуючий антициклон блокуватиме опади на підході до України та дозволить сонцю додатково прогрівати повітря", — заявила Діденко.
Погода у Києві 20 жовтня
У неділю, 20 жовтня, в Києві передбачається сухо погода без опадів. Проте вночі киян попереджають про сильні заморозки.
Температура повітря вдень максимально підвищиться до +10°C.
Нагадаємо, в Україну найближчими днями повернеться тепла погода. До 20 жовтня ще триватимуть нічні заморозки, а потім температура повітря "підстрибне" до +17°C.
Ми повідомляли, що погода в Харкові та області в неділю, 20 жовтня, відрізнятиметься. У деяких районах можливі дощі, тоді як в інших — сухо та хмарно.
На Львівщині та у Львові 20 жовтня синоптики попереджають про сильні заморозки.
Читайте Новини.LIVE!