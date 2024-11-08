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Погода на выходных еще порадует — прогноз синоптиков

8 ноября 2024 22:09
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды на выходные в Украине от Укргидрометцентра
Осенний Киев. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине в выходные дни, 9 и 10 ноября, будет сухой и без морозов. В южной части страны возможен небольшой дождь, а также синоптики предупреждают о туманах

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в пятницу, 8 ноября.

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Прогноз погоды в Украине на выходные

В течение субботы и воскресенья в большинстве областей Украины осадков не ожидается, лишь завтра, 9 ноября, в южной части местами небольшой дождь.

В субботу, 9 ноября, в западных и северных областях, а также в воскресенье, 10 ноября, на западе страны ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно северо-восточный, 3-10 м/с.

Температура ночью от +5 °C до -3 °C, днем +3...9 °C. На Закарпатье и юге страны до +12 °C.

Антициклон Zayyan
Антициклон Zayyan. Фото: meteoprog

Прогноз на выходные от Игоря Кибальчича

В течение следующих двух дней погодные условия в Украине будет определять малоподвижный европейский антициклон Zayyan. Поэтому по всей территории ожидается тихая и спокойная погода, без осадков и опасных метеорологических явлений.

Ночью и утром местами будут наблюдаться туманы. Существенных осадков не прогнозируется, только в Одесской области местами пройдут небольшие дожди. Ночью ожидаются незначительные заморозки. 

Погода на 9 ноября
Погода на 9 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода на субботу 9 ноября

В западных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 °C, днем +6...+11 °C.

В северных регионах облачно с прояснениями, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 °C, днем +5...+10 °C.

В центральных регионах ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 °C, днем +6...+11 °C.

Температурная карта на 9 ноября
Температурная карта на 9 ноября. Фото: скриншот

В южной части страны и в Крыму ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 °C, днем +7...+12 °C.

В восточной части ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 °C, днем +5...+10 °C.

Прогноз на воскресенье 10 ноября

В воскресенье, 10 ноября, температурные показатели днем почти не изменятся, разве что ночью местами станет немного прохладнее, а в Крыму, наоборот, на несколько градусов потеплеет. 

Прогноз погоды на 10 ноября.
Прогноз погоды на 10 ноября. Фото: скриншот

Напомним, 9 ноября в Киевской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Столица оказалась под влиянием антициклона, гарантирующего сухую погоду.

Также Новини.LIVE писали, что до 14 ноября в Украине будет сухо и без морозов днем. Ночью ожидаются заморозки, а днем будет прогреваться до +9 °C. А уже во второй половине месяца следует ожидать прихода атмосферных фронтов с зимним характером.

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