Прогноз погоди на вихідні в Україні від Укргідрометцентру

Погода на вихідних ще потішить — прогноз синоптиків
Погода в Україні протягом вихідних днів, 9 та 10 листопада, буде сухою й без морозів. У південній частині країни ймовірний невеликий дощ, також синоптики попереджають про тумани.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у п'ятницю, 8 листопада.
Прогноз погоди в Україні на вихідні
Протягом суботи та неділі в більшості областей України опадів не очікується, лише завтра, 9 листопада, у південній частині подекуди невеликий дощ.
У суботу, 9 листопада, у західних та північних областях, а також у неділю, 10 листопада, на заході країни вночі та вранці місцями туман.
Вітер переважно північно-східний, 3-10 м/с.
Температура вночі від +5 °C до -3 °C, вдень +3...9 °C. На Закарпатті та півдні країни до +12 °C.
Прогноз на вихідні від Ігоря Кібальчича
Впродовж наступних двох днів погодні умови в Україні визначатиме малорухомий європейський антициклон Zayyan. Тож по всій території очікується тиха та спокійна погода, без опадів та небезпечних метеорологічних явищ.
Вночі та вранці місцями спостерігатимуться тумани. Суттєвих опадів не прогнозується, лише на Одещині місцями пройдуть невеликі дощі. Вночі очікуються незначні приморозки.
Прогноз на суботу 9 листопада
У західних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та в першій половині дня місцями туман. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 °C, вдень +6...+11 °C.
У північних регіонах хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та у першій половині дня місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 °C, вдень +5...+10 °C.
У центральних регіонах очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та у першій половині дня місцями туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 °C, вдень +6...+11 °C.
У південній частині країни та у Криму очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 °C, вдень +7...+12 °C.
У східній частині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 °C, вдень +5...+10 °C.
Прогноз на неділю 10 листопада
У неділю, 10 листопада, температурні показники вдень майже не зміняться, хіба що вночі подекуди стане трохи прохолодніше, а в Криму, навпаки, на декілька градусів потепліє.
Нагадаємо, 9 листопада на Київщині синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Столиця опинилася під впливом антициклону, який гарантує суху погоду.
Також Новини.LIVE писали, що до 14 листопада в Україні буде сухо та без морозів вдень. Уночі очікуються заморозки, а вдень повітря прогріватиметься до +9 °C. А вже у другій половині місяця слід чекати на прихід атмосферних фронтів із зимовим характером.
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