Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Погода готовит сюрпризы — где завтра ожидать мокрый снег

Погода готовит сюрпризы — где завтра ожидать мокрый снег

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 18:14
обновлено: 18:25
Погода на 19 ноября — где будет мокрый снег
Люди идут по городу во время мокрого снега. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В среду, 19 ноября, почти по всей территории Украины будет довольно прохладно. Кроме того, в некоторых областях ожидается дождь и мокрый снег.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

Реклама
Читайте также:
Прогноз погоди в Україні на 19 листопада
Погода в Украине на 19 ноября. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Погода в Украине на 19 ноября — где будет снег

В среду, 19 ноября, погоду южной части, восточных и центральных областей обусловят атмосферные фронты, поэтому здесь пройдут дожди (в центральных областях с мокрым снегом). На западе и севере страны в поле повышенного давления осадков не ожидается.

Юг и восток страны будут оставаться в теплой воздушной массе, а на остальной территории в результате распространения холодного воздуха с северо-запада Европы температура снизится.

В целом в среду будет облачно с прояснениями. Ветер преимущественно юго-восточный, в пределах 5-10 м/с.

Температура на юге и востоке страны ночью +4...+9 °С, днем — +7...+12 °С. В Крыму будет несколько теплее — +15...+20 °С.

На остальной территории ночью 0...-5 °С (в большинстве центральных областей 0...+5 °С), днем — +2...+7 °С. В Карпатах ночью -4...-9 °С, днем около 0 °С.

Ранее синоптики сообщали, какой будет погода в Украине в течение недели 17-23 ноября.

Также синоптики спрогнозировали, чего ожидать украинцам от погоды в декабре.

Укргидрометцентр осень снег синоптик прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации