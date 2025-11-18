Погода на 19 ноября — где будет мокрый снег

Люди идут по городу во время мокрого снега. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В среду, 19 ноября, почти по всей территории Украины будет довольно прохладно. Кроме того, в некоторых областях ожидается дождь и мокрый снег.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

Погода в Украине на 19 ноября — где будет снег

В среду, 19 ноября, погоду южной части, восточных и центральных областей обусловят атмосферные фронты, поэтому здесь пройдут дожди (в центральных областях с мокрым снегом). На западе и севере страны в поле повышенного давления осадков не ожидается.

Юг и восток страны будут оставаться в теплой воздушной массе, а на остальной территории в результате распространения холодного воздуха с северо-запада Европы температура снизится.

В целом в среду будет облачно с прояснениями. Ветер преимущественно юго-восточный, в пределах 5-10 м/с.

Температура на юге и востоке страны ночью +4...+9 °С, днем — +7...+12 °С. В Крыму будет несколько теплее — +15...+20 °С.

На остальной территории ночью 0...-5 °С (в большинстве центральных областей 0...+5 °С), днем — +2...+7 °С. В Карпатах ночью -4...-9 °С, днем около 0 °С.

