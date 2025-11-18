Погода на 19 листопада — де буде мокрий сніг

Люди йдуть містом під час мокрого снігу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У середу, 19 листопада, майже по всій території України буде доволі прохолодно. Крім того, у деяких областях очікується дощ та мокрий сніг.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні на 19 листопада. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Погода в Україні на 19 листопада — де буде сніг

У середу, 19 листопада, погоду південної частини, східних та центральних областей зумовлять атмосферні фронти, тож тут пройдуть дощі (в центральних областях з мокрим снігом). На заході та півночі країни в полі підвищеного тиску опадів не очікується.

Південь та схід країни залишатимуться в теплій повітряній масі, а на решті території внаслідок поширення холодного повітря з північного заходу Європи температура знизиться.

Загалом у середу буде хмарно з проясненнями. Вітер переважно південно-східний, у межах 5-10 м/с.

Температура на півдні та сході країни вночі +4...+9 °С, вдень — +7...+12 °С. В Криму буде дещо тепліше — +15...+20 °С.

На решті території вночі 0...-5 °С (в більшості центральних областей 0...+5 °С), вдень — +2...+7 °С. В Карпатах вночі -4...-9 °С, вдень близько 0 °С.

Раніше синоптики повідомляли, якою буде погода в Україні протягом тижня 17-23 листопада.

Також синоптики спрогнозували, чого очікувати українцям від погоди у грудні.