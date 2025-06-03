Магнитные бури сегодня - чего ожидать

Парень держится за голову из-за плохого самочувствия. Иллюстративное фото: Freepik

Во вторник, 3 июня, ожидаются мощные магнитные бури. Поэтому необходимо внимательно следить за самочувствием и прислушиваться к организму, особенно это касается метеозависимых и пожилых людей.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 3 июня

Во вторник, 3 июня, на Земле ожидается сильная магнитная буря уровня G1. Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных.

Кроме того, эта магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им необходимо быть осторожными.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса С и одна вспышка класса М3,3.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М8,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от активного до незначительного штормового уровня. Солнечная активность будет с вероятностью вспышек класса Х.

Солнечная активность на 3 июня

Возможность малого геомагнитного шторма — 35%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 25%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;

Количество солнечных пятен — 47.

Девушка держится за лицо из-за плохого самочувствия. Иллюстративное фото: Freepik

Как магнитные бури влияют на здоровье и самочувствие

Известно, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье и самочувствие людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

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