Магнітні бурі сьогодні — чого очікувати

Хлопець тримається за голову через погане самопочуття. Ілюстративне фото: Freepik

У вівторок, 3 червня, очікуються потужні магнітні бурі. Тому необхідно уважно стежити за самопочуттям та прислухатися до організму, особливо це стосується метеозалежних і літніх людей.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 3 червня

У вівторок, 3 червня, на Землі очікується сильна магнітна буря рівня G1. Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин.

Крім того, ця магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм необхідно бути обережними.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулися три спалахи класу С та один спалах класу М3,3.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М8,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від активного до незначного штормового рівня. Сонячна активність буде з ймовірністю спалахів класу Х.

Сонячна активність на 3 червня

Можливість малого геомагнітного шторму — 35%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 25%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;

Кількість сонячних плям — 47.

Дівчина тримається за обличчя через погане самопочуття. Ілюстративне фото: Freepik

Як магнітні бурі впливають на здоров'я та самопочуття

Відомо, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я та самопочуття людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

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