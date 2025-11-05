Магнитные бури 5 ноября — какой прогноз для метеозависимых

Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

В среду, 5 ноября, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. Геомагнитное поле будет оставаться спокойным, поэтому серьезных колебаний магнитосферы не ожидают. Впрочем в течение последних суток Солнце демонстрировало повышенную активность.

Магнитные бури 5 ноября

За 24 часа зафиксировано 11 вспышек класса C — незначительных и почти без влияния на Землю, а также две вспышки класса M, в частности мощная М3,5, которая может вызвать кратковременные радиопомехи на дневном полушарии нашей планеты. Эксперты не исключают небольшой солнечный радиационный шторм.

В ближайшие дни прогнозируется низкая солнечная активность с вероятностью повторных вспышек среднего уровня. Несмотря на отсутствие серьезных бурь, специалисты советуют людям с чувствительным здоровьем быть внимательными к самочувствию.

Прогноз магнитных бурь в Украине на 4-8 ноября. Фото: скриншот

Солнечная активность на 5 ноября:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце M-класса — 55%

Вероятность вспышки на Солнце X-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 40

Как магнитные бури влияют на организм

Магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли, вызванные выбросами плазмы с Солнца. Для большинства людей они проходят незаметно, но метеозависимые лица могут чувствовать:

головную боль, усталость, головокружение;

колебания артериального давления;

бессонницу или повышенную сонливость;

раздражительность, апатию, снижение концентрации;

у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями — повышенный риск приступов стенокардии, инфарктов и инсультов.

Врачи советуют в такие дни больше отдыхать, избегать стрессов, пить достаточно воды и ограничить физическую нагрузку.

