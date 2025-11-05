Видео
Плохое самочувствие имеет причину — прогноз магнитных бурь

Плохое самочувствие имеет причину — прогноз магнитных бурь

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 12:50
обновлено: 12:49
Магнитные бури 5 ноября — какой прогноз для метеозависимых
Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

В среду, 5 ноября, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. Геомагнитное поле будет оставаться спокойным, поэтому серьезных колебаний магнитосферы не ожидают. Впрочем в течение последних суток Солнце демонстрировало повышенную активность.

Об этом сообщили на Meteoprog.

За 24 часа зафиксировано 11 вспышек класса C — незначительных и почти без влияния на Землю, а также две вспышки класса M, в частности мощная М3,5, которая может вызвать кратковременные радиопомехи на дневном полушарии нашей планеты. Эксперты не исключают небольшой солнечный радиационный шторм.

В ближайшие дни прогнозируется низкая солнечная активность с вероятностью повторных вспышек среднего уровня. Несмотря на отсутствие серьезных бурь, специалисты советуют людям с чувствительным здоровьем быть внимательными к самочувствию.

Магнітні бурі
Прогноз магнитных бурь в Украине на 4-8 ноября. Фото: скриншот

Солнечная активность на 5 ноября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце M-класса — 55%
  • Вероятность вспышки на Солнце X-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 40

Как магнитные бури влияют на организм

Магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли, вызванные выбросами плазмы с Солнца. Для большинства людей они проходят незаметно, но метеозависимые лица могут чувствовать:

  • головную боль, усталость, головокружение;
  • колебания артериального давления;
  • бессонницу или повышенную сонливость;
  • раздражительность, апатию, снижение концентрации;
  • у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями — повышенный риск приступов стенокардии, инфарктов и инсультов.

Врачи советуют в такие дни больше отдыхать, избегать стрессов, пить достаточно воды и ограничить физическую нагрузку.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
