Погода сегодня, 5 ноября, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на среду, 5 ноября, сообщили синоптики. Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью на Правобережье, днем в юго-западной части небольшие дожди, на остальной территории без осадков. В южной части и на крайнем западе ночью и утром местами туман.

Об этом во вторник, 4 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 5 ноября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно северо-восточный со скоростью 3-8 м/с.

Температура ночью составила +3...+8 °С, в западных и восточных областях 0...+5 °С. Днем +8...+13 °С, на юге страны до +15 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве сегодня ожидается тоже облачная погода с прояснениями. Ночью был небольшой дождь, днем осадков не прогнозируют.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-8 м/с. Температура по области ночью составила +3...+8 °С, днем +8...+13 °С.

Тем временем в Киеве ночью +6...+8 °С, днем +10...+12 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, сегодня самая низкая температура воздуха будет в западной части Украины и составит +8...+11 °С, а самая высокая - в южной, где днем ожидается +12...+17 °С. На остальной территории в течение дня +11...+14 °С.

Диденко проинформировала, что большую часть территории Украины "будет определять антициклональное поле, поэтому существенные осадки маловероятны. Лишь небольшой "влажный островок" в Винницкой, Черновицкой и Одесской областях, а ночью в Житомирской — небольшие дожди.

В Киеве 5 ноября дождей не ожидается в даже немного потеплеет.

Напомним, что сегодня в Одессе будет прохладная температура. Кроме того, синоптики прогнозируют дождь и сильный ветер. Жителям и гостям советуют по возможности сократить время пребывания на улицах.

Также мы писали, какой будет погода в декабре и какие даты являются опасными.