Головна Метео Чи буде дощ в Україні — прогноз погоди на сьогодні

Чи буде дощ в Україні — прогноз погоди на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 06:50
Оновлено: 07:07
Погода сьогодні, 5 листопада, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко
Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на середу, 5 листопада, повідомили синоптики. Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі на Правобережжі, вдень у південно-західній частині невеликі дощі, на решті території без опадів. У південній частині та на крайньому заході вночі та вранці місцями туман.

Про це у вівторок, 4 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 5 листопада

В Україні 5 листопада частково будуть дощі
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер буде переважно північно-східний, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі становила +3...+8 °С, у західних та східних областях 0...+5 °С. Вдень +8...+13 °С, на півдні країни до +15 °С.

Прогноз погоди в Україні 5 листопада
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві сьогодні очікується теж хмарна погода з проясненнями. Вночі був невеликий дощ, вдень опадів не прогнозують.

Вітер північно-східний, зі швидкістю 3-8 м/с. Температура по області вночі становила +3...+8 °С, вдень +8...+13 °С.

Тим часом в Києві вночі +6...+8 °С, вдень +10...+12 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні найнижча температура повітря буде в західній частині України і становитиме +8...+11 °С, а найвища — у південній, де вдень очікується +12...+17 °С. На решті території протягом дня +11...+14 °С.

Діденко поінформувала, що більшу частину території України "визначатиме антициклональне поле, тому істотні опади малоймовірні. Лише невеликий "вологий острівець" у Вінницькій, Чернівецькій та Одеській областях, а вночі у Житомирській — невеликі дощі.

У Києві 5 листопада дощів не очікується в навіть трохи потеплішає.

Нагадаємо, що сьогодні в Одесі буде прохолодна температура. Крім того, синоптики прогнозують дощ та сильний вітер. Мешканцям та гостям радять за можливості скоротити час перебування на вулицях. 

Також ми писали, якою буде погода у грудні та які дати є небезпечними.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
