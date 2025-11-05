Магнітні бурі 5 листопада — який прогноз для метеозалежних

Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

У середу, 5 листопада, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозується. Геомагнітне поле залишатиметься спокійним, тож серйозних коливань магнітосфери не очікують. Втім протягом останньої доби Сонце демонструвало підвищену активність.

Про це повідомили на Meteoprog.

Магнітні бурі 5 листопада

За 24 години зафіксовано 11 спалахів класу C — незначних і майже без впливу на Землю, а також два спалахи класу M, зокрема потужний М3,5, який може спричиняти короткочасні радіоперешкоди на денній півкулі нашої планети. Експерти не виключають невеликий сонячний радіаційний шторм.

Найближчими днями прогнозується низька сонячна активність із ймовірністю повторних спалахів середнього рівня. Попри відсутність серйозних бур, фахівці радять людям із чутливим здоров’ям бути уважними до самопочуття.

Прогноз магнітних бур в Україні на 4-8 листопада. Фото: скриншот

Сонячна активність на 5 листопада:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці M-класу – 55%

Ймовірність спалаху на Сонці X-класу – 10%

Кількість сонячних плям – 40

Як магнітні бурі впливають на організм

Магнітні бурі — це коливання магнітного поля Землі, спричинені викидами плазми із Сонця. Для більшості людей вони минають непомітно, але метеозалежні особи можуть відчувати:

головний біль, втому, запаморочення;

коливання артеріального тиску;

безсоння або підвищену сонливість;

дратівливість, апатію, зниження концентрації;

у людей із серцево-судинними захворюваннями — підвищений ризик нападів стенокардії, інфарктів та інсультів.

Лікарі радять у такі дні більше відпочивати, уникати стресів, пити достатньо води та обмежити фізичне навантаження.

Нагадаємо, синоптики склали прогноз погоди в Україні на середу, 5 листопада, і назвали регіони, де будуть дощі та тумани.

Також читайте, коли в листопаді будуть сильні магнітні бурі.