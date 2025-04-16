Магнитные бури 16 апреля — прогноз для метеозависимых

Плохое самочувствие у женщины. Фото: Pexels

В среду, 16 апреля, ожидается умеренная магнитная буря класса G2, которая может оказать ощутимое влияние как на технические системы, так и на здоровье людей. По прогнозам, геомагнитное поле будет нестабильным, с возможностью перехода в состояние сильного шторма.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 16 апреля

Такой уровень бури способен вызвать перебои в работе энергосистем и средств радиосвязи, а также повлиять на ориентацию мигрирующих птиц и животных. Наибольшее влияние могут испытать метеочувствительные люди, лица с хроническими болезнями, в частности сердечно-сосудистой системы.

В течение последних 24 часов солнечная активность была умеренной: зафиксировано девять вспышек класса С. Они не представляют существенной опасности для Земли, однако в условиях роста геомагнитной нестабильности могут усложнять общее состояние.

Плохое самочувствие. Фото: Pexels

Солнечная активность на 16 апреля:

Возможность малого геомагнитного шторма — 30%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 25%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 15

Как облегчить самочувствие во время магнитной бури

В дни магнитных бурь особенно важно соблюдать режим дня, хорошо высыпаться и избегать эмоциональных и физических перегрузок. Если вы метеозависимый человек или имеете проблемы с давлением, сердцем или сосудами — лучше не злоупотреблять кофе, алкоголем, соленым и жирным. Пейте больше чистой воды, отдайте предпочтение легкой пище, богатой калием и магнием — это поможет сердцу работать стабильнее.

При необходимости держите под рукой лекарства, назначенные врачом, и не пренебрегайте умеренной физической активностью: прогулка на свежем воздухе в спокойном темпе будет только на пользу. Избегайте конфликтных ситуаций, отложите важные решения, если чувствуете усталость или раздражение — это частая реакция организма на изменение геомагнитного фона.

Напомним, известно, какие дни в апреле будут опасными для метеозависимых. Астросиноптики составили прогноз магнитных бурь на месяц.

Тем временем в Иране спасаются от последствий песчаной бури, которая привела к транспортному коллапсу и проблемам со здоровьем у сотен людей.