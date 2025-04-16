Магнітні бурі 16 квітня — прогноз для метеозалежних

Погане самопочуття в жінки. Фото: Pexels

У середу, 16 квітня, очікується помірна магнітна буря класу G2, яка може мати відчутний вплив як на технічні системи, так і на здоров’я людей. За прогнозами, геомагнітне поле буде нестабільним з можливістю переходу у стан сильного шторму.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 16 квітня

Такий рівень бурі здатен спричинити перебої у роботі енергосистем і засобів радіозв'язку, а також вплинути на орієнтацію мігруючих птахів і тварин. Найбільше впливу можуть зазнати метеочутливі люди, особи з хронічними хворобами, зокрема серцево-судинної системи.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була помірною: зафіксовано дев’ять спалахів класу С. Вони не становлять суттєвої небезпеки для Землі, однак в умовах зростання геомагнітної нестабільності можуть ускладнювати загальний стан.

Погане самопочуття. Фото: Pexels

Сонячна активність на 16 квітня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 30%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 25%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 15

Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі

У дні магнітних бур особливо важливо дотримуватись режиму дня, добре висипатися та уникати емоційних і фізичних перевантажень. Якщо ви метеозалежна людина або маєте проблеми з тиском, серцем чи судинами — краще не зловживати кавою, алкоголем, солоним і жирним. Пийте більше чистої води, віддайте перевагу легкій їжі, багатій на калій і магній — це допоможе серцю працювати стабільніше.

За потреби тримайте під рукою ліки, призначені лікарем, і не нехтуйте помірною фізичною активністю: прогулянка на свіжому повітрі у спокійному темпі буде тільки на користь. Уникайте конфліктних ситуацій, відкладіть важливі рішення, якщо відчуваєте втому або роздратування — це часта реакція організму на зміну геомагнітного фону.

Нагадаємо, відомо, які дні в квітні будуть небезпечними для метеозалежних. Астросиноптики склали прогноз магнітних бур на місяць.

Тим часом в Ірані рятуються від наслідків піщаної бурі, яка призвела до транспортного колапсу та проблем зі здоров'ям у сотень людей.