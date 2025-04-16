Погода сьогодні, 16 квітня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на четвер, 16 квітня, надали синоптики. Із південного заходу Європи надходитиме тепле повітря, тому нічних заморозків майже ніде вже не буде.

Про це в середу, 15 квітня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 16 квітня

Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

У західних, більшості північних і центральних областей пройдуть невеликі дощі. Загалом же погода буде мінливо хмарною.

Переважно південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Уночі стовпчики термометрів знизяться до +5...+10 °С, на сході та південному сході — до +2...+7 °С. Удень повітря прогріється до +16...+21 °С, на Закарпатті — до +24 °С, а в північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях — до +13...+18 °С.

Карта "Температура в Україні" від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність. Уночі без опадів, а вранці та вдень пройде невеликий дощ. Вітер дутиме з південного сходу зі швидкістю 7–12 м/с. Температура в області вночі триматиме в межах +5...+10 °С, а вдень — +13...+18 °С. У Києві нічна температура становитиме +8...+10 °С, а денна — +14...+16 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 16 квітня в більшості областей упродовж дня очікується +18...+23 °С. Щоправда, у північних областях, крім Сумщини, і на Черкащині буде короткочасне похолодання. Також вище +12...+17 °С не підніматиметься температура вдень на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині.

Південний вітер буде активним. У західних, північних областях і частині центральних регіонів його штормові пориви сягатимуть 15–20 м/с. На півдні та сході вітер буде помірним.

Уночі дощі пройдуть у західних областях, а вдень у північних і Черкаській областях. На решті території України буде сухо та сонячно.

У Києві очікується короткочасне похолодання. Максимальна температура становитиме лише +12...+14 °С. Удень пройде дощ. Крім того, буде сильний, рвучкий вітер.

Нагадаємо, центральні та південні регіони Іраку накрила піщана буря. Через погіршення якості повітря понад тисяча людей звернулися по медичну допомогу із симптомами задухи та іншими розладами дихання.

Також ми повідомляли, що в Харкові 16 квітня буде тепло. Упродовж дня температура повітря триматиметься в межах +11...+20 °С.